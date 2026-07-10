LGS Sonuçları Açıklandı - Son Dakika
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LGS Sonuçları Açıklandı

10.07.2026 10:18
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LGS sonuçları meb.gov.tr'de yayımlandı; 994 bin 358 öğrenci katıldı, 452 tam puan aldı.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 13 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçları, "meb.gov.tr" adresinden erişime açıldı.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 13 Haziran'da gerçekleştirilen merkezi sınava bu yıl 8'inci sınıf düzeyinde toplam 1 milyon 22 bin 658 öğrenci başvurdu.

Sınava 994 bin 358 aday katıldı, katılım oranı yüzde 97,23 olarak gerçekleşti.

İki oturum halinde yapılan sınav, yurt içinde 81 il ve 920 ilçedeki 4 bin 244 okulda, yurt dışında ise 8 ülke ve 11 sınav merkezinde uygulandı.

452 öğrenci tam puan aldı

Sözel alandan 50, sayısal alandan 40 olmak üzere toplam 90 sorunun yöneltildiği merkezi sınav sonuçlarına göre tüm soruları doğru yanıtlayan 452 öğrenci 500 tam puan aldı.

LGS kapsamında yapılacak ortaöğretim kurumları tercih süreci, 13 Temmuz Pazartesi günü başlayıp 27 Temmuz Pazartesi günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Yerleştirme sonuçları ise 5 Ağustos'ta açıklanacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel LGS Sonuçları Açıklandı - Son Dakika

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