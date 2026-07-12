LGS Tercih Süreci Başlıyor - Son Dakika
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LGS Tercih Süreci Başlıyor

12.07.2026 18:00
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MEB, LGS tercihlerini yarın başlatıyor. Öğrenciler 27 Temmuz'a kadar tercih yapabilecek.

ANKARA - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki tercihlerin yarın başlayacağını açıkladı. Öğrenciler, e-Okul üzerinden 27 Temmuz saat 17.00'ye kadar merkezi sınav puanıyla, yerel yerleştirme kapsamında ve pansiyonlu okullar için tercih yapabilecek.

Merkezi sınavla öğrenci alan okullara bu yıl toplam 198 bin 899 öğrenci yerleştirilecek. Öğrenciler, sınavla öğrenci alan okullar listesinden en fazla 10 okul tercih edebilecek. Yerleştirmeler puan üstünlüğüne göre yapılacak; puan eşitliği halinde ise sırasıyla okul başarı puanı, yıl sonu başarı puanları, özürsüz devamsızlık gün sayısı, tercih önceliği ve yaş kriteri dikkate alınacak.

Tüm öğrencilerin öncelikle yerel yerleştirme ekranından tercih yapması gerekiyor. Bu kapsamda ilk üçü kayıt alanından olmak üzere en fazla beş okul seçilebilecek.

Yerel yerleştirme tercihini tamamlayan öğrenciler, istemeleri halinde merkezi sınavla öğrenci alan okullar için en fazla 10, pansiyonlu okullar için ise en fazla beş tercih daha yapabilecek.

MEB'in tercih sürecine destek amacıyla hizmete sunduğu "Rota Maarif" platformunda okulların kontenjan, iletişim ve fiziki imkan bilgileri yer alıyor. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 5 Ağustos'ta ilan edilecek, ardından iki dönem halinde nakil süreci işletilecek.

Kaynak: ANKA

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