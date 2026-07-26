LGS Tercih Süreci Sona Eriyor - Son Dakika
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LGS Tercih Süreci Sona Eriyor

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Liselere Geçiş Sistemi kapsamında tercih süreci yarın saat 17.00'de sona erecek. Yerleştirme sonuçları 5 Ağustos'ta açıklanacak.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sonucuna göre yapılacak lise tercihleri yarın saat 17.00'de sona erecek.

Adaylar, "merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullar", "yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar" ve "pansiyonlu okullar" olmak üzere üç grupta e-Okul sistemi üzerinden tercih yapıyor.

Merkezi sınavla öğrenci alan okullara toplam 198 bin 899 öğrenci yerleştirilecek. Anadolu liselerine 60 bin 886, fen liselerine 38 bin 700, sosyal bilimler liselerine 9 bin 210, Anadolu imam hatip liselerine 43 bin 706, mesleki ve teknik Anadolu liselerine 46 bin 397 kontenjan ayrıldı.

Merkezi sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğüne göre tercihler doğrultusunda yerleştirme olacak.

Sınavla öğrenci alan okullarda merkezi sınav puanının eşitliği halinde yerleştirme, sırasıyla Okul Başarı Puanı (OBP) üstünlüğü, 8, 7. ve 6. sınıflardaki Yıl Sonu Başarı Puanı (YBP), 8. sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı, tercih önceliği ve eşitliğin bozulmaması halinde öğrencilerin doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılarak yerleştirme yapılacak.

LGS kapsamındaki merkezi sınavla öğrenci alacak okulların bu yılki kontenjanları ile geçen seneki yüzdelik dilimlerine e-Okul sistemi ve "Rota Maarif" platformu üzerinden ulaşılabiliyor.

Tercih dönemi yarın saat 17.00'de sona erecek.

Yerleştirme sonuçları 5 Ağustos'ta açıklanacak

Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar, 5 Ağustos Çarşamba günü "meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek.

Yerleştirmeye esas birinci nakil tercih başvuruları, 5-7 Ağustos'ta, tercih sonuçları 10 Ağustos'ta açıklanacak. İkinci nakil tercih başvuruları ise 10-12 Ağustos'ta arasında alınacak ve 14 Ağustos'ta duyurulacak.

Hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurular, 17-26 Ağustos'ta yapılacak ve komisyonlar yerleştirme işlemlerini 28 Ağustos'ta tamamlayacak.

Yatılılık başvuruları 31 Ağustos-3 Eylül'de okul ve kurumlarca alınacak. Yatılılık yerleştirme sonuçları 4 Eylül'de ilan edilerek e-Pansiyon üzerinden kayıt işlemleri gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel LGS Tercih Süreci Sona Eriyor - Son Dakika

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