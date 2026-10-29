Li Hongzhong, Avrupa Parlamentosu ticaret heyetine Çin-AB diyalog mesajı verdi - Son Dakika
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Li Hongzhong, Avrupa Parlamentosu ticaret heyetine Çin-AB diyalog mesajı verdi

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Li Hongzhong, Avrupa Parlamentosu ticaret heyetine Çin-AB diyalog mesajı verdi
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Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkan Yardımcısı Li Hongzhong, Beijing'de Bernd Lange başkanlığındaki Avrupa Parlamentosu ticaret heyetiyle görüştü. Li eşit diyalogla karşılıklı yarar vurgusu yaparken Lange, komitenin Çin'le işbirliğine hazır olduğunu kaydetti.

BEİJİNG, 29 Ekim (Xinhua) -- Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkan Yardımcısı Li Hongzhong, Çin'in başkenti Beijing'de Avrupa Parlamentosu Uluslararası Ticaret Komitesi Başkanı Bernd Lange başkanlığındaki heyetle bir araya geldi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Li, Çin-AB ticaret ilişkilerinin tarafların güçlü yönlerinin birbirini tamamlamasına ve karşılıklı yarara dayandığını söyledi

Kapsamlı stratejik ortaklar olan Çin ve AB'nin eşit diyalog yoluyla karşılıklı fayda sağlayan çözümlere tam anlamıyla ulaşabileceğini belirten Li, temaslardaki olumlu ivmeyi pekiştirmek ve Çin-AB ilişkilerinin sağlıklı ve istikrarlı gelişimini teşvik etmek adına Avrupa Parlamentosu ile birlikte çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.

Lange ise Avrupa Parlamentosu Uluslararası Ticaret Komitesi'nin Çin tarafıyla diyalog ve işbirliğini güçlendirmeye, AB-Çin ticaretinin istikrarlı ve dengeli büyümesini teşvik etmeye hazır olduğunu kaydetti.

Kaynak: Xinhua
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