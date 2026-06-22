Li Qiang, Yaz Davosu'na Katılacak - Son Dakika
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Li Qiang, Yaz Davosu'na Katılacak

Li Qiang, Yaz Davosu\'na Katılacak
22.06.2026 17:50
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Çin Başbakanı Li Qiang, Dalian'da düzenlenecek Yeni Şampiyonlar Yıllık Toplantısı'na katılacak.

BEİJİNG, 22 Haziran (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, Dünya Ekonomik Forumu tarafından 23-24 Haziran'da ülkenin kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinde bulunan Dalian'da düzenlenecek 17. Yeni Şampiyonlar Yıllık Toplantısı'na katılacak.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Li'nin Yaz Davosu olarak da bilinen etkinliğin açılış oturumunda bir konuşma yapacağını, etkinlik kapsamında yabancı üst düzey yetkililer ve iş dünyası temsilcileriyle görüşmelerde bulunacağını kaydetti.

Sözcü ayrıca, Bangladeş Başbakanı Tarık Rahman, Gine Başbakanı Amadou Oury Bah, Kazakistan Başbakanı Oljas Bektenov, Güney Kore Başbakanı Kim Min-seok, Moğolistan Başbakanı Nyam-Osor Uchral ve Karadağ Başbakanı Milojko Spajic'in de toplantıya katılacağını belirtti. Açıklamaya göre etkinlik, 90'ı aşkın ülke ve bölgeden siyaset, iş dünyası, akademi ve medya çevrelerinden 1.700'den fazla temsilciyi bir araya getirecek.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Etkinlikler, Moğolistan, Güney Kore, Kazakistan, Bangladeş, Politika, Ekonomi, Karadağ, Dalian, Güncel, Dünya, Gine, Son Dakika

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