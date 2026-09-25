Liberman, Netanyahu'nun İsrail'i Batı için dışlanmış bir yüke dönüştürdüğünü söyledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Liberman, Netanyahu'nun İsrail'i Batı için dışlanmış bir yüke dönüştürdüğünü söyledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eski İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, Netanyahu'nun BM Genel Kurul konuşmasının ardından İsrail'in dünyadaki konumunun eşi benzeri görülmemiş şekilde düştüğünü belirtti. 27 Ekim seçimlerinde İsrail'i felakete sürükleyen yönetimin değişmesini istedi.

Eski İsrail Savunma Bakanı ve İsrail Evimiz Partisi'nin lideri Avigdor Liberman, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulundaki konuşması esnasındaki tabloyla, ülkesinin dünyadaki konumunun "eşi benzeri görülmemiş" şekilde düştüğünü belirtti.

İsrailli siyasetçi Liberman, Netanyahu'nun BM Genel Kurulundaki konuşmasının ardından ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye ve Orta Doğu ülkelerinin liderleri dahil çok sayıda liderle bir araya geldiğini ancak Netanyahu'yla görüşmediğini, çünkü onu bir yük olarak gördüğünü dile getiren Liberman, ABD teknoloji sektörünün önde gelen isimleri ve G7 ülkelerinin liderlerinin de Netanyahu ile görüşmeye yanaşmadığının altını çizdi.

Liberman, Netanyahu'nun kendisiyle birlikte İsrail'i de Batı dünyası için dışlanmış bir yük haline getirdiğini kaydetti.

"İsrail'in dünyadaki konumu eşi benzeri görülmemiş şekilde düştü." ifadelerini kullanan Liberman, "27 Ekim'de yapılacak seçimlerde İsrail'i siyasi, güvenlik ve ekonomik bir felakete sürükleyen yönetimin değiştirilmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Yeni hükümet İsrail'in yeniden saygın konuma getirecek"

Liberman, seçim sonrası kurulacak yeni hükümetin, İsrail'in ABD'deki ve dünyadaki konumunu yeniden tesis edeceğini ve ülkesini uluslararası toplumda yeniden saygın bir konuma getireceğini savundu.

İsrail'in geçmiş yıllarda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) ABD'nin veto hakkından yararlandığını, Trump'ın başkan olduğu sürece de veto hakkını İsrail lehine kullanmaya devam edeceğini dile getiren Liberman, "Ancak bir sonraki başkanda durum değişebilir. Güvenlik Konseyi'nden İsrail aleyhine bir karar çıkarılması, İsrail'in derin bir yalnızlığa itilmesine ve uluslararası toplum tarafından dışlanan bir ülke haline gelmesine yol açabilir." ifadelerini kullandı.

Netanyahu'nun BM Genel Kurul konuşması sırasında pek çok ülke temsilcisi İsrail'in Gazze'deki soykırım başta olmak üzere işgal altındaki Batı Şeria'daki toprak gasplarına, Suriye ve Lübnan'a yönelik saldırılarına tepki göstererek salonu terk etmişti.

Neredeyse boş salona konuşan Netanyahu'nun ise kendisini alkışlatmak için bazı İsraillileri BM Genel Kurulu'na getirdiği görülmüştü.

Kaynak: AA
Avigdor LibermanPolitikaİsrailGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bit pazarından 730 liraya aldı Gerçek değerini öğrenince küçük dilini yuttu Bit pazarından 730 liraya aldı! Gerçek değerini öğrenince küçük dilini yuttu
Bonservisi elinde olan Icardi’nin gözü çok yükseklerde Bonservisi elinde olan Icardi'nin gözü çok yükseklerde
14 yıldır biriktirdiği 37 kilogram gümüşü bozdurdu İşte eline geçen para 14 yıldır biriktirdiği 37 kilogram gümüşü bozdurdu! İşte eline geçen para
Kırıkhan’da Down sendromlu Pınar Aksoy gelinlik giydi, düğün töreniyle hayaline kavuştu Kırıkhan'da Down sendromlu Pınar Aksoy gelinlik giydi, düğün töreniyle hayaline kavuştu
Rostov’da İHA saldırısında hasar gören Novoşahtinsk rafinerisi üretime ara verdi Rostov'da İHA saldırısında hasar gören Novoşahtinsk rafinerisi üretime ara verdi
Manisa’da yaşlı kadın konakladığı kaplıcanın havuzunda ölü bulundu Manisa'da yaşlı kadın konakladığı kaplıcanın havuzunda ölü bulundu
14:39
Dursun Özbek’ten Aziz Yıldırım sorusuna yanıt: Elbette...
Dursun Özbek'ten Aziz Yıldırım sorusuna yanıt: Elbette...
14:30
Girne’de batan gemideki tüm alanlara ulaşıldı, başka naaş bulunamadı
Girne'de batan gemideki tüm alanlara ulaşıldı, başka naaş bulunamadı
14:17
101 milyon kimlik verisi ve 118 milyon GSM numarasını satan panel kurucusu 2 kişi yakalandı
101 milyon kimlik verisi ve 118 milyon GSM numarasını satan panel kurucusu 2 kişi yakalandı
14:00
Galatasaray’da Okan Buruk kararı Dursun Özbek canlı yayında duyurdu
Galatasaray'da Okan Buruk kararı! Dursun Özbek canlı yayında duyurdu
13:22
Türk temsilci resti çekti, İsraillinin verdiği tepkiye bakın
Türk temsilci resti çekti, İsraillinin verdiği tepkiye bakın
13:04
ABD askerleri dizlerinin üzerine çöktüğü görüntü büyük tartışma yarattı
ABD askerleri dizlerinin üzerine çöktüğü görüntü büyük tartışma yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2026 14:54:37. #.0.2#
SON DAKİKA: Liberman, Netanyahu'nun İsrail'i Batı için dışlanmış bir yüke dönüştürdüğünü söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei