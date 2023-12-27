Liberya\'da akaryakıt taşıyan tankerin patlaması: 15 kişi hayatını kaybetti

Liberya'da dün akaryakıt taşıyan tankerin patlaması sonucu ilk belirlemelere göre 15 kişi hayatını kaybetti.
Yerel basındaki haberlere göre, ülkenin Bong bölgesinde seyir halindeki bir akaryakıt tankeri yoldan çıkarak devrildi.
Bölge sakinlerinin devrilen tankerden akaryakıt almaya çalıştığı sırada meydana gelen patlamada, ilk belirlemelere göre 15 kişi öldü.
Patlamada aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 36 kişi yaralandı.
Tedavi altına alınanlardan bazılarının durumunun ağır olduğunu belirten yetkililer, ölü sayısının artmasından endişe ediyor.
Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, patlama sonrası büyük panik yaşanması ve bazı kişilerde ağır yanık izlerinin görülmesi dikkat çekti.
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