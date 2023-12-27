 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Liberya'da akaryakıt taşıyan tankerin patlaması: 15 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Liberya'da akaryakıt taşıyan tankerin patlaması: 15 kişi hayatını kaybetti

Liberya'nın Bong bölgesinde seyir halindeki bir akaryakıt tankeri yoldan çıkarak devrildi ve patladı. İlk belirlemelere göre 15 kişi hayatını kaybetti, 36 kişi yaralandı. Patlama sonrası panik yaşanırken, bazı kişilerde ağır yanık izleri görüldü.

Liberya\'da akaryakıt taşıyan tankerin patlaması: 15 kişi hayatını kaybetti
27.12.2023 - 14:19,
Abone Ol

Liberya'da dün akaryakıt taşıyan tankerin patlaması sonucu ilk belirlemelere göre 15 kişi hayatını kaybetti.

Yerel basındaki haberlere göre, ülkenin Bong bölgesinde seyir halindeki bir akaryakıt tankeri yoldan çıkarak devrildi.

Bölge sakinlerinin devrilen tankerden akaryakıt almaya çalıştığı sırada meydana gelen patlamada, ilk belirlemelere göre 15 kişi öldü.

Patlamada aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 36 kişi yaralandı.

Tedavi altına alınanlardan bazılarının durumunun ağır olduğunu belirten yetkililer, ölü sayısının artmasından endişe ediyor.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, patlama sonrası büyük panik yaşanması ve bazı kişilerde ağır yanık izlerinin görülmesi dikkat çekti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Liberya, Acil Durum, Ölüm, Yaralanma, Kaza, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Liberya'da akaryakıt taşıyan tankerin patlaması: 15 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


14:32
Hakem Meler'e yumruk atan eski Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tahliye edildi Hakem Meler'e yumruk atan eski Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tahliye edildi
14:06
Ankara adayı kim olacak? 'Erdoğan amcamın ismini açıklayacak' diyen yeğen mesajı apar topar sildi Ankara adayı kim olacak? "Erdoğan amcamın ismini açıklayacak" diyen yeğen mesajı apar topar sildi
14:04
Fatih Terim Atina'da: Yeni bir hayata başlıyoruz Fatih Terim Atina'da: Yeni bir hayata başlıyoruz
14:04
AK Parti ve MHP'nin İstanbul ve Ankara'da iş birliği yaptığı ilçeler belli oldu AK Parti ve MHP'nin İstanbul ve Ankara'da iş birliği yaptığı ilçeler belli oldu
13:54
Nuri Bilge Ceylan'dan Zeki Demirkubuz'a: Kendine şimdiden bir YouTube kanalı açsın Nuri Bilge Ceylan'dan Zeki Demirkubuz'a: Kendine şimdiden bir YouTube kanalı açsın
13:40
Suriye ve Irak'ın kuzeyine düzenlenen operasyonlarda 59 terörist etkisiz hale getirildi Suriye ve Irak'ın kuzeyine düzenlenen operasyonlarda 59 terörist etkisiz hale getirildi
13:30
ABD'de Tesla fabrikasında robot saldırısı! Mühendis yaralandı ABD'de Tesla fabrikasında robot saldırısı! Mühendis yaralandı
13:24
Merve Boluğur, 100 milyon TL'lik teklifle Dubai'ye gidiyor Merve Boluğur, 100 milyon TL'lik teklifle Dubai'ye gidiyor

Son Dakika
14:32 Hakem Meler'e yumruk atan eski Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tahliye edildi
14:06 Ankara adayı kim olacak? "Erdoğan amcamın ismini açıklayacak" diyen yeğen mesajı apar topar sildi
14:04 Fatih Terim Atina'da: Yeni bir hayata başlıyoruz
14:04 AK Parti ve MHP'nin İstanbul ve Ankara'da iş birliği yaptığı ilçeler belli oldu
13:54 Nuri Bilge Ceylan'dan Zeki Demirkubuz'a: Kendine şimdiden bir YouTube kanalı açsın
13:40 Suriye ve Irak'ın kuzeyine düzenlenen operasyonlarda 59 terörist etkisiz hale getirildi
13:30 ABD'de Tesla fabrikasında robot saldırısı! Mühendis yaralandı
13:24 Merve Boluğur, 100 milyon TL'lik teklifle Dubai'ye gidiyor
13:11 Petrol hırsızlığı Nijerya'da felakete neden oldu! 20 kişi yaşamını yitirdi
13:01 Türkiye'de sadece Siirt'te yetişen bıttımın kilosu 800 liradan alıcı buluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2023 14:57:56. #1.12#
SON DAKİKA: Liberya'da akaryakıt taşıyan tankerin patlaması: 15 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement