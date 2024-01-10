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Liberya'da akaryakıt tankerinin patlaması sonucu ölü sayısı 74'e yükseldi - Son Dakika
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Liberya'da akaryakıt tankerinin patlaması sonucu ölü sayısı 74'e yükseldi

Liberya'da iki hafta önce meydana gelen akaryakıt tankerinin patlaması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 74'e çıktı. Bong bölgesinde gerçekleşen patlamada 52 kişi hayatını kaybetmiş ve 89 kişi de yaralanmıştı. Liberya hükümeti, patlamada ölenler için 7 günlük ulusal yas ilan etmişti.

Liberya\'da akaryakıt tankerinin patlaması sonucu ölü sayısı 74\'e yükseldi
10.01.2024 - 20:19,  Güncelleme: 20:21
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Liberya'da iki hafta önce akaryakıt taşıyan bir tankerin patlaması sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının 74'e yükseldiği bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Liberya Kamu Sağlığı İdaresi Başkanı Dr. Francis Kateh, ülkenin Bong bölgesinde 26 Aralık'ta tankerin patlaması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 74'e çıktığını belirtti.

Bong bölgesinin Totota kentinde 26 Aralık 2023'te seyir halindeki akaryakıt tankerinin yoldan çıkarak devrilmesi sonucu patlama meydana gelmişti.

Liberya Sağlık Bakanı Wilhelmina Jallah, patlamada 52 kişinin hayatını kaybettiğini, yaralılardan 89'unun durumunun kritik olduğunu açıklamıştı.

Liberya hükümeti, patlamada ölenler için 7 günlük ulusal yas ilan etmişti.

Kaynak: AA
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