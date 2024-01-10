Liberya\'da akaryakıt tankerinin patlaması sonucu ölü sayısı 74\'e yükseldi

Liberya'da iki hafta önce akaryakıt taşıyan bir tankerin patlaması sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının 74'e yükseldiği bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Liberya Kamu Sağlığı İdaresi Başkanı Dr. Francis Kateh, ülkenin Bong bölgesinde 26 Aralık'ta tankerin patlaması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 74'e çıktığını belirtti.

Bong bölgesinin Totota kentinde 26 Aralık 2023'te seyir halindeki akaryakıt tankerinin yoldan çıkarak devrilmesi sonucu patlama meydana gelmişti.

Liberya Sağlık Bakanı Wilhelmina Jallah, patlamada 52 kişinin hayatını kaybettiğini, yaralılardan 89'unun durumunun kritik olduğunu açıklamıştı.

Liberya hükümeti, patlamada ölenler için 7 günlük ulusal yas ilan etmişti.