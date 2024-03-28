Batı Afrika ülkelerinden Liberya'da kaçak işletilen altın madeninde 25 Mart'ta meydana gelen göçükte hayatını kaybedenlerin sayısının 13'e çıktığı bildirildi.
Liberya Ulusal Afet Yönetim Ajansından yapılan açıklamada, 25 Mart'ta, River Cess vilayetinde yasa dışı işletilen altın madenindeki göçükte yaşamını yitirenlerin sayısının arttığı belirtildi.
Madende 25 kişinin bulunduğu aktarılan açıklamada, göçükten şimdiye kadar 13 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı, 4 kişinin kurtarıldığı kaydedildi.
Açıklamada, kaza bölgesinde arama kurtarma çalışmalarının sürdürüldüğü ifade edildi.
Dünyanın en yoksul ülkelerinden Liberya'da, zengin altın, elmas ve demir madenleri bulunuyor.
Ülkenin kuzeybatısında 2020'de bir maden alanında meydana gelen göçüktü yaklaşık 50 kişi yaşamını yitirmişti.
Son Dakika › Güncel › Liberya'da kaçak altın madeninde göçük: 13 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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