Libya Başbakanı Dibeybe, Mısır ile deniz sınırları ve ekonomik sularda diyalog istedi - Son Dakika
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Libya Başbakanı Dibeybe, Mısır ile deniz sınırları ve ekonomik sularda diyalog istedi

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Libya Başbakanı Dibeybe, Akdeniz'deki deniz sınırları ve ekonomik sular konusunu Mısır ile diyalog ve koordinasyonla ele almak istedi. Görüşmede Mısır'ın endişeleri dikkate alınarak iki ülkenin meşru denizcilik haklarının korunması hedeflendi.

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Akdeniz'deki deniz sınırları ve ekonomik sular konusunu Mısır ile diyalog ve koordinasyon içinde ele almak istediklerini bildirdi.

Libya Ulusal Birlik Hükümetinden yapılan açıklamada, Dibeybe'nin Mısır İstihbarat Başkanı Hasan Reşad ile ikili ilişkileri ve ortak ilgi alanına giren dosyalardaki koordinasyonu ele aldığı belirtildi.

Dibeybe'nin görüşmede, Akdeniz'deki deniz sınırları ve ekonomik sularla ilgili Mısır'ın endişelerini dikkate alarak, iki ülkenin meşru denizcilik hak ve çıkarlarını koruyacak şekilde diyalog ve koordinasyon yoluyla ele alma konusundaki istekliliğini ifade ettiği aktarıldı.

Reşad'ın ise iki ülke arasındaki ilişkilerin derinliğini, bu ilişkileri iki ülke çıkarlarına hizmet edecek şekilde çeşitli alanlarda geliştirme arzusunu ve iki taraf arasında iletişim ile koordinasyonun sürdürülmesinin önemini vurguladığı kaydedildi.

Kaynak: AA
DenizcilikPolitikaDibeybeAkdenizGüncelMısırDünyaSon Dakika

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