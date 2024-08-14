Libya Başbakanı UBH'nin meşruiyetini Anayasa Bildirgesi'nden aldığını belirtti

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Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe başkanlığındaki Ulusal Birlik Hükümeti (UBH), ülkenin doğusundaki Temsilciler Meclisinin UBH'nin geçerlilik süresinin sona erdiği yönündeki kararına "UBH meşruiyetini Anayasa Bildirgesi'nde yer alan Libya Siyasi Anlaşması'ndan alıyor." karşılığını verdi.

Ulusal Birlik Hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, Temsilciler Meclisi (TM) Başkanı Akile Salih ve beraberindeki bir grup milletvekilinin, meclis yeterli çoğunluğunu sağlamadan oturumlar düzenlediği belirtildi.

TM Başkanı Salih'in Anayasa Bildirgesi ve Libya Siyasi Anlaşması'na bağlılıklarından vazgeçerek, şeffaflık ilkesinden uzak meclis oturumları düzenleyerek UBH'den güven oyunun geri çekildiğine ve paralel hükümetlerin kurulduğuna ilişkin duyurular yayınladığı kaydedildi.

TM'nin söz konusu kararlarının "gerçekte" hiçbir şeyi değiştirmediği belirtilerek, "UBH meşruiyetini Anayasa Bildirgesi'nde yer alan Libya Siyasi Anlaşması'ndan alıyor." ifadeleri kullanıldı.

TM meclis yeterli çoğunluğu olmadan UBH'den güven oyunu çektiğini duyurmuştu

TM Sözcüsü Abdullah Buleyhık, TM'nin sosyal medya hesabında yer alan açıklamasında, Meclisin dün düzenlediği oturumda, yürütme otoritesinin (Ulusal Birlik Hükümeti'nin) görev süresinin sona erdirilmesine ve ülkenin doğusundaki Usame Hamad hükümetinin birleşik bir hükümet kuruluncaya kadar meşru hükümet olarak kabul edilmesi yönünde karar aldığını belirtmişti.

Buleyhık ayrıca, Meclisin aynı oturumda Libya ordusunun başkomutanlık sıfatının Libya Başkanlık Konseyi Başkanı'ndan alınarak TM Başkanı Akile Salih'e devredilmesine karar verildiğini kaydetmişti.

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Muhammed Tekale, yaptığı yazılı açıklamada, TM'nin yetkisini aşarak Ulusal Birlik Hükümeti'nin geçerlilik süresinin sona erdiği yönünde aldığı kararı "tek taraflı" olarak niteleyerek kınadığını kaydetmişti.

Uluslararası mutabakata varılan Cenevre Anlaşması uyarınca yürütme yetkisinin Başkanlık Konseyi Başkanlığı ve Ulusal Birlik Hükümeti'nde olduğunu vurgulayan Tekale, ordunun başkomutanlık sıfatının da Başkanlık Konseyi Başkanında olduğunu aktarmıştı.

TM üyesi milletvekili Salim Gıneydi de, basına yaptığı açıklamada, TM'nin söz konusu kararı aldığı oturuma 20'den az milletvekilinin katıldığını ve söz konusu oturumun yasadışı bir oturum olduğunu belirtmişti.