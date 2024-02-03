 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf ile görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf ile görüştü

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf ile görüştü

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf ile Trablus'ta bir araya gelerek 'ikili ilişkilerin güçlendirilmesini' görüştü. Görüşmede, Libya'daki güvenlik ve siyasi gelişmelerin yanı sıra, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ele alındı. Cezayir Dışişleri Bakanı Attaf, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un mesajını Menfi'ye iletti.

03.02.2024 18:33  Güncelleme: 18:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf ile "ikili ilişkilerin güçlendirilmesini" görüştü.

Başkanlık Konseyi Başkanlığı Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Menfi, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un mesajını iletmek üzere Trablus'a gelen Attaf'ı Başkanlık Konseyi binasında kabul etti.

Görüşmede, Libya'daki güvenlik ve siyasi alanlarındaki gelişmelerin yanı sıra, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ele alındı.

Attaf, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'un yazılı mesajını Menfi'ye teslim etti.

Cezayir Dışişleri Bakanı, dün Tunus'u ziyaret etmiş ve Cumhurbaşkanı Tebbun'un mesajını Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'e iletmişti. Söz konusu ziyarette başta sınır bölgelerinin geliştirilmesi, ekonomi alanında işbirliği ve karşılıklı yatırımlar olmak üzere ikili işbirliğini geliştirmenin yolları değerlendirilmişti.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Cezayir, Libya, Güvenlik, Dış Politika, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf ile görüştü - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2024 18:51:29. #1.12#
SON DAKİKA: Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf ile görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement