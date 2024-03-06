Libya Başkanlık Konseyi Başkanı ve ABD'nin Libya Özel Temsilcisi, siyasi çıkmazı değerlendirdi

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Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ile ABD'nin Libya Özel Temsilcisi Richard Norland, Libya'daki "siyasi çıkmazdan" kurtulmanın yollarını değerlendirdi.

Başkanlık Konseyi Başkanlığından yapılan açıklamada, Menfi ile Norland'ın başkent Trablus'ta bir araya geldiği belirtildi.

Görüşmede, "siyasi, ekonomik ve askeri konular ile siyasi çıkmazdan kurtulup seçimlere doğru ilerlemenin yollarının" ele alındığı kaydedildi.

Menfi, gerçek bir siyasi çözüme ulaşmak, diyalog ve fikir birliğinin geliştirilmesine katkıda bulunmak için Libya'daki Birleşmiş Milletler (BM) misyonu ile birlikte çalıştıklarını ifade etti.

Norland da Menfi'nin seçimlerin yapılmasına yönelik Libyalı taraflarla kurduğu iletişim ve çabalarından övgüyle söz etti.

Öte yandan Norland sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, BM Libya Özel Temsilcisi Abdoulaye Bathily ile bir araya geldiğini duyurdu.

Görüşmede Norland, siyasi süreci ilerletmeye yönelik mevcut uluslararası çabalara verdiği desteği teyit ettiğini aktardı.

Norland, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile dün bir araya gelmiş ve görüşmede ikili, BM'nin ülkede seçimlerin yapılmasını engelleyen sorunların çözümüne yönelik çabalarının desteklenmesini ele almıştı.