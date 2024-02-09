Libya, Çadlı ve Mısırlı 524 düzensiz göçmeni ülkelerine gönderdi - Son Dakika
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Libya, Çadlı ve Mısırlı 524 düzensiz göçmeni ülkelerine gönderdi

Libya, Çadlı ve Mısırlı 524 düzensiz göçmeni ülkelerine gönderdi

Libya Yasadışı Göçle Mücadele Birimi, ülkenin güneydoğusundaki Kufra kentinde yakalanan 210 Çadlı düzensiz göçmenin sınır dışı edildiğini ve Bingazi kentinde yakalanan 314 Mısırlı düzensiz göçmenin de ülkelerine gönderildiğini açıkladı. Libya, yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmak isteyen düzensiz göçmenler için bir çıkış noktası olarak görülmektedir.

09.02.2024 13:13
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Libya Yasadışı Göçle Mücadele Birimi, Çadlı ve Mısırlı 524 düzensiz göçmenin ülkelerine gönderildiğini açıkladı.

Libya Yasadışı Göçle Mücadele Biriminden yapılan açıklamada, ülkenin güneydoğusundaki Kufra kentinde yakalanan 210 Çadlı düzensiz göçmenin sınır dışı edildiği belirtildi.

Çadlı düzensiz göçmenler arasında salgın hastalıklara yakalanan ve durumu ağır hastaların olduğu kaydedildi.

Öte yandan, Bingazi kentinde yakalanan 314 Mısırlı düzensiz göçmenin de ülkelerine gönderildiği ifade edildi.

Libya, Akdeniz üzerinden yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmak isteyen düzensiz göçmenler için bir çıkış noktası olarak görülüyor.

Kaynak: AA

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