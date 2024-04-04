Libya'da 9 çocuk mayın patlaması sonucu hayatını kaybetti

Güncel

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), 2023'te Libya'da 9 çocuğun mayın ve patlamamış mühimmatın infilak etmesi sonucu hayatını kaybettiğini duyurdu.

UNICEF'in Libya Ofisi, "4 Nisan Dünya Mayın Farkındalık Günü" münasebetiyle yazılı açıklama yaptı.

Libya'da 2023'te 9 çocuğun mayın ve patlamamış mühimmatın infilak etmesi sonucu yaşamını yitirdiği belirtilen açıklamada, bu konuda acilen pratik adımlar atılması gerektiği vurgulandı.

UNICEF'in Libya'da patlamamış mühimmatların tehlikesi konusunda 150 bin kişiye radyo ve basılı medya aracılığı ile 39 bin çocuğa ise doğrudan eğitim verdiği aktarıldı.