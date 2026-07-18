Libya'da Elektrik Kesintileri ve Sorumluluk - Son Dakika
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Libya'da Elektrik Kesintileri ve Sorumluluk

18.07.2026 20:19
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Başbakan Dibeybe, elektrik kesintilerinden elektrik şirketinin sorumlu olduğunu belirtti.

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, ülkede bir süredir tekrar eden elektrik kesintilerinden Libya Genel Elektrik Şirketinin sorumlu olduğunu söyledi.

Başbakan Dibeybe, başkent Trablus'un batısındaki Zliten kentinde yapılan kabine toplantısında konuştu.

Dibeybe, 1350 megavatlık bir kayıp nedeniyle ülke genelinde elektrik kesintileri yaşandığını belirterek, "Elektrik şirketinin yönetimi başarısız ve yolsuzluk içinde, ciddi suçlamalarla karşı karşıyalar. Yaklaşık 10 bin megavat üretim yaparken bizi bu tekrarlanan elektrik kesintilerine ne götürdü?" ifadelerini kullandı.

Elektrik şebekesinin istikrarı için çok ciddi harcamalar yaptıklarını kaydeden Dibeybe, "Yolsuz birinin bizi başa döndürmesini kabul edemeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Dibeybe, Elektrik Şirketini denetim ve hesap verebilirliği reddeden bir yönetime teslim etmeyeceklerini vurgulayarak sorumlular hakkında soruşturma başlatılması gerektiğini sözlerine ekledi.

Temmuz ayının başından beri, Libya'nın batı ve doğu kesimlerinde gün aşırı tekrar eden yaklaşık dört saatlik elektrik kesintileri yaşanıyor.

Dibeybe, iktidarının ilk yıllarında elektrik kesintilerinin önlenmesi için gerekli önlemleri alarak sektöre ciddi yatırım yapmış ve ülke genelinde yaklaşık üç yıldır da elektrik kesintisi yaşanmıyordu.

Kaynak: AA

Politika, Ekonomi, Dibeybe, Enerji, Güncel, Libya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Libya'da Elektrik Kesintileri ve Sorumluluk - Son Dakika

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