Libya'da Geçiş Aşaması Görüşüldü

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ile Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Muhammed Tekale ülkende geçiş aşamasının sona erdirilmesinin yollarını ele aldı.

Libya Başkanlık Konseyinden yapılan açıklamada, Menfi'nin 29 Temmuz'da yeniden Devlet Yüksek Konseyi Başkanı olarak seçilen Tekale ile başkentteki Başkanlık Konseyi binasında bir araya geldiği belirtildi.

Görüşmede, "Libya halkının güvenlik, istikrar ve kalkınma yönündeki isteklerini karşılayacak şekilde tüm geçiş aşamalarının sona ermesine yol açacak kapsamlı ve mutabakata dayalı bir çözüme" yönelik çabaların ele alındığı kaydedildi.

İkilinin ayrıca, siyasi, ekonomik ve güvenlik durumundaki gelişmeleri değerlendirdiği ve kurumlar arasında koordinasyonun sürdürülmesine yönelik çabaların yoğunlaştırılmasının önemini vurguladığı aktarıldı.

Libya'da Temsilciler Meclisinin üst kanadı olarak görev yapan Devlet Yüksek Konseyi Başkanlığına, 29 Temmuz'da yapılan oylamada 138 konsey üyesinden 80'inin oyunu alan mevcut Başkan Tekale yeniden seçilmişti.

Libya'da "yasama erki", Temsilciler Meclisi ile onun üst kanadı olarak görev yapan Devlet Yüksek Konseyinden oluşuyor. Özellikle tartışmalı konularda, Devlet Yüksek Konseyinin istişari onayı olmadan Temsilciler Meclisi kanun çıkaramıyor.