Damada yaklaşık 20 milyon TL, geline kilolarca altın takıldı - Son Dakika
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Damada yaklaşık 20 milyon TL, geline kilolarca altın takıldı

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Van'ın Çaldıran ilçesinde Şeğki (Şeyhanlı) aşiretine mensup iş adamı Nihat Avcı'nın oğlu Serhat Avcı için düzenlenen düğünde paralar havada uçuşurken; damada yaklaşık 20 milyon TL, geline ise kilolarca altın takıldı.

Şeğki (Şeyhanlı) aşiretine mensup iş adamı Nihat Avcı'nın oğlu Serhat Avcı için dillere destan bir düğün düzenlendi. Çaldıran Belediyesi eski başkanı Ferman Yıldırım'ın kızı Esra Yıldırım ile dünya evine giren Serhat Avcı için ilçede düzenlenen kır düğününe binlerce kişi katıldı. Adeta insan selinin yaşandığı ve yoğun ilginin olduğu organizasyonda konuklar için yarım tondan fazla et tüketildi.

PARA SAYMA MAKİNESİ KURULDU, PARALAR BAVULLA TAŞINDI

Kına gecesinde paraların havada uçuştuğu ve adeta para saçılan düğün töreninde rekor kırıldı. Bölgede benzeri görülmemiş takı merasiminde damada yaklaşık 20 milyon TL nakit, geline ise kilolarca altın takıldı. Düğün alanına kurulan para sayma makinesi ile düğün sahipleri tarafından dakikalarca sayılan paralar, taşınmak üzere bavula dolduruldu.

Damada yaklaşık 20 milyon TL, geline kilolarca altın takıldı

"BİNLERCE DAVETLİ TÖREN İÇİN BİR ARAYA GELDİ"

Yerel sanatçıların sahne aldığı görkemli düğün törenine Van başta olmak üzere Türkiye'nin çeşitli illerinden binlerce davetli katılarak çiftin mutlu gününe şahitlik etti. Renkli görüntülere sahne olan organizasyonda davetliler saatlerce halay çekerek mutluluğa ortak oldu.

Damada yaklaşık 20 milyon TL, geline kilolarca altın takıldı

AVCI AİLESİ VE GENÇ ÇİFTTEN TEŞEKKÜR MESAJI

Düğün töreninin ardından damadın babası Nihat Avcı ile hayatlarını birleştiren Esra ve Serhat Avcı çifti, mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan tüm konuklara teşekkür etti. İş adamı Nihat Avcı, "Bu özel ve mutlu günümüzde bizleri yalnız bırakmayarak Van'dan ve Türkiye'nin dört bir yanından gelip heyecanımıza ortak olan tüm dostlarımıza, akrabalarımıza, ilçe halkımıza ve kıymetli misafirlerimize canı gönülden teşekkür ediyorum. Genç çiftimize bir ömür mutluluklar dilerim" ifadelerini kullandı.

Damada yaklaşık 20 milyon TL, geline kilolarca altın takıldı

Çiçeği burnunda çift Esra ve Serhat Avcı ise duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Hayatımızın en anlamlı gününde yanımızda olan, dualarıyla ve varlıklarıyla bu mutluluğumuzu taçlandıran tüm büyüklerimize, dostlarımıza ve bizleri bu güzel güne hazırlayan ailelerimize sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz."

Damada yaklaşık 20 milyon TL, geline kilolarca altın takıldı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yaşam Damada yaklaşık 20 milyon TL, geline kilolarca altın takıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Damada yaklaşık 20 milyon TL, geline kilolarca altın takıldı - Son Dakika
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