Libya'da Geçiş Dönemi İçin Yol Haritası Görüşüldü

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Muhammed Tekale ile ülkedeki geçiş dönemini sona erdirmeyi amaçlayan yol haritasının (Başkanlık ve Devlet Yüksek konseyleri ile Temsilciler Meclisi arasındaki üçlü anlaşmanın) uygulanma mekanizmalarını görüştü.

Libya Başkanlık Konseyi'nden yapılan açıklamaya göre, Menfi ile Tekale başkent Trablus'ta bir araya geldi.

Menfi ve Tekale, görüşmede ulusal egemenliğin korunmasını ve demokratik sürecin güçlendirilmesini sağlayacak şekilde siyasi katılımın tabanını genişletmenin, şeffaflığın ve meşru kurumların üyelerinin özgür iradesinin desteklenmesi yoluyla mevcut zorluklarla mücadele edilmesini ve belirtilen zaman çizelgesine uygun, düzenli bir süreç izlenmesinin yollarını ele aldı.

Bu sürecin ilk adımının, seçim bölgeleri düzeyinde seçilmiş, bölgeleri temsil eden 15 üyeden oluşan "İletişim Komitesi"nin faaliyete geçirilmesi olduğu belirtildi.

Görüşmede, anayasal hükümler ve Libya'daki çatışmanın tarafları arasında 2015 yılında Fas'ta imzalanan siyasi anlaşma doğrultusunda gerekli yasa tasarılarının hazırlanması konusunda mutabakata varıldığı aktarıldı.

Bu tasarıların, Başkanlık Konseyi tarafından temsil edilen yürütme organı tarafından, Devlet Yüksek Konseyi ile istişare içinde hazırlanacağı ve daha sonra onaylanmak üzere Temsilciler Meclisi'ne sunulacağı kaydedildi.

Libya'da Temsilciler Meclisi, Devlet Yüksek Konseyi ve Başkanlık Konseyi, perşembe günü ortak bildiri yayımlayarak, Şubat 2027'den önce eş zamanlı olarak başkanlık ve parlamento seçimlerinin yapılmasını öngören yeni bir yol haritası üzerinde uzlaştıklarını duyurmuş, seçim sürecini denetlemek üst düzey bir komite kurulmasını kararlaştırmıştı.

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