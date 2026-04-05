Libya\'da Mühimmat ve Mayın Tehlikesi

TRABLUS, 5 Nisan (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu, ülkede 2025 yılında savaştan geriye kalan patlamamış mühimmat ve mayınlar nedeniyle 21'i çocuk 63 kişinin hayatını kaybettiğini ya da yaralandığı bildirdi.

UNSMIL, cumartesi günü yaptığı açıklamada, tekrarlanan silahlı çatışmalar ve mühimmatın güvenli olmayan koşullarda depolanmasının, Libya genelinde yerleşim alanlarını, yolları ve tarım arazilerini etkileyen geniş çaplı bir mühimmat kirliliğine yol açtığını belirtti.

Açıklamada, 2025 yılının mayıs ayında Trablus'ta yaşanan büyük çaplı silahlı çatışmaların yanı sıra, son iki yıl içinde nüfusun yoğun olduğu bölgelerdeki mühimmat depolarında yaşanan dört kazara patlamanın Libya'daki patlayıcı mühimmat kirliliğinin ciddiyetini ortaya koyduğu ifade edildi.

Ayrıca aktif çatışmaların azaldığı bölgelerde bile, özellikle güvenli olmayan silah ve mühimmat stokları nedeniyle risklerin devam ettiği ve bunun evlerine dönen yerinden edilmiş aileler için acil bir tehlike oluşturduğu vurgulandı.