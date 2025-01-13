Libya'da Otobüs Kazası: 23 Ölü, 5 Yaralı

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TRABLUS, 13 Ocak (Xinhua) -- Libya'nın doğusundaki El-Lud bölgesinin Ebu Kureyn köyü yakınlarında pazar günü meydana gelen otobüs kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 23'e, yaralı sayısı ise 5'e yükseldi.

Libya Haber Ajansı'na konuşan Ebu Kureyn köyünden bir yetkili olan Muhammed El-Celi, köyün hastanesine 7 kişinin cansız bedeni ile bir yaralının getirildiğini, Cufra bölgesindeki Hun ve Vaddan kasabalarındaki hastanelere ise 16 kişinin cansız bedeni ile 4 yaralının kaldırıldığını söyledi.

Habere göre, otobüs kaza yaptığı sırada Cufra'dan Trablus'a gidiyordu.

Emniyet ve savcılık yetkilileri, kazanın nedenlerini belirlemek için soruşturma başlattı.

Libya sağlık bakanı Facebook üzerinden yaptığı açıklamada can güvenliği ve emniyetin sağlanması için halkı trafik kuralları ve yönergelerine uymaya çağırdı.

Resmi istatistiklere göre, Libya 2024 yılında 100.000 kişide 34 ölümle dünyanın en yüksek karayolu trafik ölüm oranlarından birini kaydetti.