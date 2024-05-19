Libya'da Patlayıcı Mühimmat Olaylarında 26'sı Çocuk 35 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Libya'da Patlayıcı Mühimmat Olaylarında 26'sı Çocuk 35 Kişi Hayatını Kaybetti

Libya\'da Patlayıcı Mühimmat Olaylarında 26\'sı Çocuk 35 Kişi Hayatını Kaybetti

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL), Nisan 2023-2024 arasında patlayıcı mühimmat ile ilgili olaylarda Libya'da 26'sı çocuk 35 kişinin öldüğü veya yaralandığını duyurdu. Son beş yılda patlayıcı mühimmatla ilgili olaylarda 400'den fazla kişinin yaralandığı veya öldüğü belirtilirken, Libya'da henüz yaklaşık 436 milyon metrekare arazinin temizlenmediği ifade edildi.

19.05.2024 19:53
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Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL), Nisan 2023-2024 arasında patlayıcı mühimmat ile ilgili olaylarda Libya'da 26'sı çocuk 35 kişinin öldüğü veya yaralandığını duyurdu.

UNSMIL'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Nisan 2024 öncesindeki bir yıl içinde Libya'da mayın ve patlayıcı mühimmat nedeniyle hayatını kaybeden ve yaralananlar hakkında bilgi verildi.

Açıklamada, nisan 2023-2024 arasında patlayıcı mühimmat ile ilgili olaylarda 26'sı çocuk, 35 kişinin öldüğü veya yaralandığı belirtildi.

UNSMIL'in internet sitesinde yer alan açıklamada ise, son beş yılda patlayıcı mühimmatla ilgili olaylarda 400'den fazla kişinin yaralandığı veya öldüğü kaydedildi.

Libya'da tespit edilen tehlikeli alanların yaklaşık yüzde 36'sının temizlendiği aktarılan açıklamada, henüz yaklaşık 436 milyon metrekare arazinin temizlenmediği ifade edildi.

Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, UNSMIL, Çocuk, Libya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Libya'da Patlayıcı Mühimmat Olaylarında 26'sı Çocuk 35 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Libya'da Patlayıcı Mühimmat Olaylarında 26'sı Çocuk 35 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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