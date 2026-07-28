Libya'da Petrol Kompleksi Protestolar Sonrası Yeniden Açıldı - Son Dakika
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Libya'da Petrol Kompleksi Protestolar Sonrası Yeniden Açıldı

Libya\'da Petrol Kompleksi Protestolar Sonrası Yeniden Açıldı
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Milite Petrol Kompleksi, göstericilerin baskının ardından yeniden faaliyete geçti. Elektrik kesintileri protestoları sürüyor.

Libya'nın başkenti Trablus'un batısındaki Milite Petrol Kompleksi, göstericilerin baskını sonucu kapanmasından kısa süre sonra tekrar faaliyete başladı.

Libya Ulusal Petrol Kurumundan yapılan açıklamada, Milite Petrol Kompleksine göstericilerin baskın düzenlediği ve faaliyetlerin durduğu belirtildi.

Milite'de faaliyetlerin ve gaz tedarikinin durması sonucu Fil ve Vafa petrol sahalarında da üretimin kısmen durduğu kaydedildi.

Ulusal Birlik Hükümetine bağlı güvenlik güçlerinin olayın ardından Milite Kompleksinde kısa sürede kontrölü sağladığı ve kompleksin faaliyetlerine yeniden başladığı aktarıldı.

Fil ve Vafa petrol sahalarında da üretimin yeniden başladığı ifade edildi.

Elektrik kesintileri protestoları sürüyor

Libya genelinde çeşitli kentlerde yaklaşık bir aydır günlük 4 ila 10 saat arasında elektrik kesintileri yaşanıyor.

Başta Trablus olmak üzere birçok kentte tekrar eden elektrik kesintileri nedeniyle protestolar düzenlenmiş, göstericiler bazı bakanlıklar ve kamu kurumlarının önüne kamyonlarla moloz yığınları dökerek sivil itaatsizlik ilan ettiklerini açıklamışlardı.

Sıcaklıkların 45 dereceye kadar ulaştığı ülkede elektrik kesintileri günlük hayatı olumsuz etkiliyor.

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, 18 Temmuz'da yaptığı açıklamada, ülke genelindeki elektrik kesintilerinden Libya Genel Elektrik Şirketini sorumlu tutmuştu.

Dibeybe, şirketi denetim ve hesap verebilirliği reddeden bir yönetime teslim etmeyeceklerini vurgulayarak sorumlular hakkında soruşturma başlatılması gerektiğini kaydetmişti.

Kaynak: AA

Enerji, Güncel, Libya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Libya'da Petrol Kompleksi Protestolar Sonrası Yeniden Açıldı - Son Dakika

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