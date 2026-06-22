Libya'da Petrol Üretiminde Rekor - Son Dakika
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Libya'da Petrol Üretiminde Rekor

Libya\'da Petrol Üretiminde Rekor
22.06.2026 12:00
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Libya, günlük 1,49 milyon varil petrol üretimi ile 2013'ten beri en yüksek seviyeye ulaştı.

TRABLUS, 22 Haziran (Xinhua) -- Libya Ulusal Petrol Kurumu (NOC), ülkenin petrol üretiminin günlük yaklaşık 1,49 milyon varille 2013 yılından bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştığını açıkladı.

Kurumun Facebook hesabından pazar günü yaptığı açıklamada, ham petrol üretiminin günlük 1,44 milyon varil, kondensat üretiminin ise günlük 49.163 varil olarak gerçekleştiği kaydedildi.

Resmi ve uluslararası tahminlere göre Libya, devlet gelirlerinin yüzde 90'ından fazlasını ve ihracat gelirlerinin yüzde 95'inden fazlasını sağlayan petrol sektörüne büyük ölçüde bağımlı durumda.

Öte yandan açıklamada, petrol üretiminin son yıllarda çatışmalar ve siyasi istikrarsızlık nedeniyle defalarca kesintiye uğradığına dikkat çekildi.

Yerel basında yer alan haberlere göre NOC, bu yılın mayıs ayında yaklaşık 4 milyar ABD dolarıyla son 10 yılın en yüksek aylık gelirine ulaştı.

Kaynak: Xinhua

Ekonomi, Güncel, Enerji, Libya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Libya'da Petrol Üretiminde Rekor - Son Dakika

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