Libya'da Şerara boru hattı vanasının kapatılması 4 günde 75 milyon dolar zarar verdi - Son Dakika
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Libya'da Şerara boru hattı vanasının kapatılması 4 günde 75 milyon dolar zarar verdi

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Libya'da göstericilerin Şerara petrol boru hattındaki vanayı kapatması ülkeye dört günde 75 milyon doları aşan zarar verdi. NOC, 21-24 Eylül'de Şerara sahasında üretimin 720 bin 362 varil düştüğünü, kapatmalar sürerse kayıpların katlanarak artacağını açıkladı.

Libya'da göstericilerin Zaviye Limanı'na giden Şerara petrol boru hattındaki vanayı kapatması ülkeye dört günde 75 milyon dolar zarara mal oldu.

Libya Ulusal Petrol Kurumundan (NOC) yapılan açıklamada, göstericilerin vanayı kapatması sonucu Şerara Petrol Sahasında 21-24 Eylül arasında üretimde 720 bin 362 varil düşüş yaşandığı belirtildi.

Üretimdeki dört günlük kaybın mali değerinin 75 milyon doları aştığı kaydedilen açıklamada, bu keyfi kapatmaların devam etmesi durumunda kayıpların katlanarak artacağı uyarısı yapıldı.

NOC'dan 21 Eylül'de yapılan açıklamada, silahlı bir grubun Şerara ham petrol boru hattı üzerindeki 7 numaralı vanayı kapattığı ve Zaviye Limanı'na giden boru hattının devre dışı kaldığı ifade edilmişti.

NOC'un 22 Eylül'de yaptığı açıklamada da, Petrol Tesisleri Muhafızlarından oluşan bir grup göstericinin Zaviye Petrol Kompleksi ile Brega Petrol Pazarlama Şirketinin kapılarını kapattığı aktarılmıştı.

Ulusal Petrol Kurumu ilgili makamlara, petrol sahalarının güvenliğini sağlamak, bu sahaları her türlü protesto, gösteri ve benzeri faaliyetten uzak tutmak için sorumluluklarını üstlenmeleri çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: AA
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