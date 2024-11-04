Libya'da Toplu Mezardan 13 Ceset Çıkarıldı

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Libya'nın başkenti Trablus'un Tacura bölgesinde bulunan toplu mezardan 13 ceset daha çıkarıldı.

Hükümete bağlı Kayıpları Arama ve Tespit Kurumundan yapılan açıklamada, Tacura'nın Bi'r el-Esta bölgesinde 2011'den kalan toplu mezarda kazı ve arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Ekiplerin toplu mezardan 13 ceset daha çıkardığı kaydedilen açıklamada, çıkan cesetlerden DNA örnekleri alınarak kayıp kişilerle eşleştirme çalışmasının başladığı aktarıldı.

Kayıpları Arama ve Tespit Kurumundan yapılan açıklamalara göre, Bi'r el-Esta bölgesinde bulunan toplu mezardan bugüne kadar 86 ceset çıkarıldı.

Tunus'ta fitili ateşlenen Arap Baharı, Şubat 2011'de Libya'ya sıçramış, ülkeyi 42 yıl yöneten Muammer Kaddafi'ye bağlı güçler, göstericilerin üzerine gerçek mermi ile ateş açmıştı. Bingazi ve başkent Trablus'taki olaylarda onlarca sivil hayatını kaybetmişti.

Kaddafi, Trablus'u terk ederek memleketi Sirte'ye kaçmadan kısa süre önce rejim güçleri ile muhalifler arasında şiddetli çatışmalar çıkmıştı.