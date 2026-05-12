Libya'da Türkiye Bursları İçin Mülakatlar Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Libya'da Türkiye Bursları İçin Mülakatlar Yapıldı

12.05.2026 19:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

YTB, Libya'da Türkiye Bursları için sınav ve mülakatlar düzenleyerek başvuruları artırdı.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Libya'nın başkenti Trablus ve Bingazi kentlerinde Türkiye Bursları için sınav ve mülakat yaptı.

Libya'nın çeşitli kentlerinden Türkiye Burslarına başvuran başarılı öğrenciler, Türkiye'deki üniversitelerde uluslararası standartlarda eğitim imkanı yakalamayı hedefliyor.

YTB Uluslararası Öğrenciler Dairesi Koordinatörü Dr. Kemal Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, YTB'nin Libya'da yıllardır Türkiye Bursları için mülakat yaptığını ver her yıl daha nitelikli öğrencilerin başvuruda bulunduğunu söyledi.

Trablus'un yanı sıra ülkenin doğusunda; Bingazi'de de sınav ve mülakat yaptıklarını aktaran Kaya, "Geçtiğimiz yıla göre başvurularda yaklaşık yüzde 100 artış olduğunu görüyoruz. Bu sene Libya genelinden 1100 başvuru aldık." ifadelerini kullandı.

"Türkiye Bursları" kapsamında Türkiye'de eğitim alan yaklaşık 250 Libyalı öğrencinin bulunduğunu kaydeden Kaya, bu yıl lisans üstü başarılı öğrencilerin başvurusunda ciddi artış olduğunu bildirdi.

Kaya, özellikle halihazırda Libya üniversitelerinde akademisyen kadrolarında olan ve doktora eğitimi almak isteyen çok sayıda başvurunun olduğunu belirtti.

Libya'da bu yıl Trablus ve Bingazi'de 90'ın üzerinde mülakat yaptıklarını aktaran Kaya, "Niçin Türkiye'yi tercih ettikleri konusunda özellikle mülakatlar esnasında öğrencilerimizden Türkiye ve Libya arasındaki kültürel, tarihi bağların her zaman bir öncelik sebebi olduğu geri dönüşünü alıyoruz. Bir güven ilişkisi söz konusu." dedi.

YEE Trablus Merkezinde Türkiye mezunu Libyalılar ile mülakata giren öğrencileri bir araya geldi

Yunus Emre Enstitüsü Merkezinde Türkiye mezunu Libyalılar ile Türkiye Burslarına başvuran öğrencileri bir arya getirdikleri "Türkiye'de Eğitim Hayatı" temalı bir etkinlik de düzenlediklerini paylaşan Kaya, "Etkinliğe 60 kişi katıldı, böylelikle mezun öğrencilerimiz hali hazırda mülakata giren öğrencilerle tecrübelerini paylaşmış oldular." ifadelerini kullandı.

Kaya, Trablus'ta bulunduğu sürede Trablus Üniversitesi Rektörü Halid Avn ile de görüştüklerini ve Trablus Üniversitesi öğrencilerinin Türkiye Burslarından yararlanmaları konusunu değerlendirdiklerini kaydetti.

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Trablus Koordinatöri Ahmet Yusuf Özdemir de YTB'nin sınav ve mülakatlarına YEE Türk Kültür Merkezi olarak ev sahipliği yaptıklarını ve bundan memnuniyet duyduklarını söyledi.

YEE Trablus Merkezinde düzenlenen "Türkiye'de Eğitim Hayatı" etkinliğine Libyalı Türkiye mezunları ile mülakata giren öğrencileri bir araya getirdiklerini aktaran Özdemir, "Türkiye mezunu Libyalıların mülakata giren adaylara tecrübe paylaşımını sağlamak açısından faydalı olacağı kanaati oluştu. Bu vesileyle böyle bir organizasyona ev sahipliği yaptık" diye konuştu.

Özdemir, ilerleyen dönemlerde Türkiye'de eğitim almak isteyen öğrenciler için Türkçe öğrenmek isterlerse YEE'nin her zaman kendilerine hizmet vermeye hazır olduğunu da sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Libya'da Türkiye Bursları İçin Mülakatlar Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Engelliler Haftası’nda ilham veren hikaye: 10 parmağını kaybetti, pes etmedi Engelliler Haftası’nda ilham veren hikaye: 10 parmağını kaybetti, pes etmedi
Tekne çarpan Survivor yarışmacısından kötü haber: Bacağı ampute edildi Tekne çarpan Survivor yarışmacısından kötü haber: Bacağı ampute edildi
Çakarlı araçla video paylaşan Begüm Ece Pazarcı, babasının başını yaktı Çakarlı araçla video paylaşan Begüm Ece Pazarcı, babasının başını yaktı
Bakan Fidan Katar’da Zirveye damga vuran Hürmüz mesajı Bakan Fidan Katar'da! Zirveye damga vuran Hürmüz mesajı
Dünya Kupası nedeniyle okullar yaz tatiline erken girecekti, karar iptal edildi Dünya Kupası nedeniyle okullar yaz tatiline erken girecekti, karar iptal edildi
Herkes yok pahasına elden çıkarmıştı: Getirisi bir haftada asgari ücreti solladı Herkes yok pahasına elden çıkarmıştı: Getirisi bir haftada asgari ücreti solladı

11:16
“Dini tören istemiyorum“ diyen Cemil İpekçi, vasiyetini açıkladı
"Dini tören istemiyorum" diyen Cemil İpekçi, vasiyetini açıkladı
10:50
Icardi Galatasaray defterini kapattı
Icardi Galatasaray defterini kapattı
10:44
Tarihler belli oldu Emeklilerin hesabına bu ay iki ödeme birden yatacak
Tarihler belli oldu! Emeklilerin hesabına bu ay iki ödeme birden yatacak
10:35
Casusluk davasında İmamoğlu, Necati Özkan, Merdan Yanardağ ve Hüseyin Gün’e istenen cezalar belli oldu
Casusluk davasında İmamoğlu, Necati Özkan, Merdan Yanardağ ve Hüseyin Gün'e istenen cezalar belli oldu
10:12
Tartışma büyüyor Ahmet Türk’ten Mustafa Destici’yi kızdıracak sözler
Tartışma büyüyor! Ahmet Türk'ten Mustafa Destici'yi kızdıracak sözler
09:45
On üç bin nüfuslu ilçedeki istismar zincirinde korkunç detaylar
On üç bin nüfuslu ilçedeki istismar zincirinde korkunç detaylar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2026 11:35:54. #7.13#
SON DAKİKA: Libya'da Türkiye Bursları İçin Mülakatlar Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.