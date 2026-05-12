Libya'da Türkiye Bursları İçin Mülakatlar Yapıldı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Libya'nın başkenti Trablus ve Bingazi kentlerinde Türkiye Bursları için sınav ve mülakat yaptı.

Libya'nın çeşitli kentlerinden Türkiye Burslarına başvuran başarılı öğrenciler, Türkiye'deki üniversitelerde uluslararası standartlarda eğitim imkanı yakalamayı hedefliyor.

YTB Uluslararası Öğrenciler Dairesi Koordinatörü Dr. Kemal Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, YTB'nin Libya'da yıllardır Türkiye Bursları için mülakat yaptığını ver her yıl daha nitelikli öğrencilerin başvuruda bulunduğunu söyledi.

Trablus'un yanı sıra ülkenin doğusunda; Bingazi'de de sınav ve mülakat yaptıklarını aktaran Kaya, "Geçtiğimiz yıla göre başvurularda yaklaşık yüzde 100 artış olduğunu görüyoruz. Bu sene Libya genelinden 1100 başvuru aldık." ifadelerini kullandı.

"Türkiye Bursları" kapsamında Türkiye'de eğitim alan yaklaşık 250 Libyalı öğrencinin bulunduğunu kaydeden Kaya, bu yıl lisans üstü başarılı öğrencilerin başvurusunda ciddi artış olduğunu bildirdi.

Kaya, özellikle halihazırda Libya üniversitelerinde akademisyen kadrolarında olan ve doktora eğitimi almak isteyen çok sayıda başvurunun olduğunu belirtti.

Libya'da bu yıl Trablus ve Bingazi'de 90'ın üzerinde mülakat yaptıklarını aktaran Kaya, "Niçin Türkiye'yi tercih ettikleri konusunda özellikle mülakatlar esnasında öğrencilerimizden Türkiye ve Libya arasındaki kültürel, tarihi bağların her zaman bir öncelik sebebi olduğu geri dönüşünü alıyoruz. Bir güven ilişkisi söz konusu." dedi.

YEE Trablus Merkezinde Türkiye mezunu Libyalılar ile mülakata giren öğrencileri bir araya geldi

Yunus Emre Enstitüsü Merkezinde Türkiye mezunu Libyalılar ile Türkiye Burslarına başvuran öğrencileri bir arya getirdikleri "Türkiye'de Eğitim Hayatı" temalı bir etkinlik de düzenlediklerini paylaşan Kaya, "Etkinliğe 60 kişi katıldı, böylelikle mezun öğrencilerimiz hali hazırda mülakata giren öğrencilerle tecrübelerini paylaşmış oldular." ifadelerini kullandı.

Kaya, Trablus'ta bulunduğu sürede Trablus Üniversitesi Rektörü Halid Avn ile de görüştüklerini ve Trablus Üniversitesi öğrencilerinin Türkiye Burslarından yararlanmaları konusunu değerlendirdiklerini kaydetti.

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Trablus Koordinatöri Ahmet Yusuf Özdemir de YTB'nin sınav ve mülakatlarına YEE Türk Kültür Merkezi olarak ev sahipliği yaptıklarını ve bundan memnuniyet duyduklarını söyledi.

YEE Trablus Merkezinde düzenlenen "Türkiye'de Eğitim Hayatı" etkinliğine Libyalı Türkiye mezunları ile mülakata giren öğrencileri bir araya getirdiklerini aktaran Özdemir, "Türkiye mezunu Libyalıların mülakata giren adaylara tecrübe paylaşımını sağlamak açısından faydalı olacağı kanaati oluştu. Bu vesileyle böyle bir organizasyona ev sahipliği yaptık" diye konuştu.

Özdemir, ilerleyen dönemlerde Türkiye'de eğitim almak isteyen öğrenciler için Türkçe öğrenmek isterlerse YEE'nin her zaman kendilerine hizmet vermeye hazır olduğunu da sözlerine ekledi.