Libya'da Uzlaşı Yasa Tasarısı Krizi Derinleştiriyor

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Libya Başkanlık Konseyi, ülkenin doğusundaki Temsilciler Meclisinin (TM) onayladığı ulusal uzlaşı yasa tasarısını ülkedeki "krizi daha da derinleştiren" bir adım olarak niteledi.

Başkanlık Konseyi üyesi Abdullah el-Lafi, sosyal medya hesabından, Konseyin TM'nin onayladığı ulusal uzlaşı yasa tasarısına ilişkin açıklamasını paylaştı.

TM'nin ulusal uzlaşı dosyasını siyasallaştırdığı kaydedilen açıklamada, bu konunun ulusal sorumluluk ruhuyla ele alınması gerektiği aktarıldı.

Konsey açıklamasında ayrıca, ülkenin güvenlik ve istikrarını olumsuz etkileyecek tek taraflı kararlardan kaçınılması çağrısında bulunuldu.

Libya'da ulusal uzlaşı dosyası

Libyalı çatışan taraflar BM himayesinde 2021'de Cenevre'de düzenlenen Libya Siyasi Diyalog Forumunda, Başkanlık Konseyine ulusal uzlaşı girişimi başlatması görevini vermişti.

Konsey, hazırladığı ulusal uzlaşı dosyasını 2024 başında TM'ye göndermiş ancak Meclisten Konseyin gönderdiğinden faklı bir yasa tasarısı geçmişti.