Libya'daki Merkez Bankası Krizi Görüşüldü

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Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL) Başkan Vekili Stephanie Koury, Devlet Yüksek Konseyi içindeki komisyon başkanları ile Merkez Bankası krizinin çözümü için devam eden çabaları görüştü.

UNSMIL Başkan Vekili Koury sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Devlet Yüksek Konseyi komisyon başkanları ile yaptığı toplantı hakkında bilgi verdi.

Koury, komisyon başkanları ile Libya'daki Merkez Bankası krizinin çözümü için devam eden çabaları ele aldıklarını belirtti.

Konsey içindeki bölünmüşlüğün aşılması konusunu da değerlendirdiklerini kaydeden Koury, görüşmede Libya'da siyasi süreci canlandırmak ve seçimlere giden yolun açılması gerektiğini vurguladıklarını aktardı.

Libya'da Merkez Bankası krizi

Temsilciler Meclisi (TM) 12 Ağustos'ta düzenlediği oturumda, Ulusal Birlik Hükümeti'ne verilen güvenoyunu geri çektiğini ve Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi'nin "Libya orduları başkomutanlığı" sıfatını kendisinden geri alarak bu unvanı Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih'e devrettiğini duyurmuştu.

Başkanlık Konseyi ise TM'ye cevabını Merkez Bankası üzerinden vermiş ve 22 Ağustos'ta Libya Merkez Bankasına yeni bir başkan ve yönetim kurulu atadığını açıklamıştı.

Açıklamada, kararın ülkede mali ve ekonomik istikrarın sağlanması, Merkez Bankasının görevlerini verimli, etkili bir şekilde yerine getirmesi ve finansal hizmetlerin sürekliliğinin sağlanması için alındığına işaret edilmişti.

Temsilciler Meclisi 19 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, Libya Başkanlık Konseyinin aldığı kararı reddettiğini duyurmuştu.

Libya Merkez Bankası Başkanlığı görevini 2011'den bu yana TM'nin de son dönemde desteklediği Sıddık el-Kebir yürütüyordu.???????