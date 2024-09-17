Libya'daki Merkez Bankası Krizi Görüşüldü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Libya'daki Merkez Bankası Krizi Görüşüldü

UNSMIL, Libya Merkez Bankası krizinin çözümü için Devlet Yüksek Konseyi ile toplantı yaptı.

17.09.2024 23:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL) Başkan Vekili Stephanie Koury, Devlet Yüksek Konseyi içindeki komisyon başkanları ile Merkez Bankası krizinin çözümü için devam eden çabaları görüştü.

UNSMIL Başkan Vekili Koury sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Devlet Yüksek Konseyi komisyon başkanları ile yaptığı toplantı hakkında bilgi verdi.

Koury, komisyon başkanları ile Libya'daki Merkez Bankası krizinin çözümü için devam eden çabaları ele aldıklarını belirtti.

Konsey içindeki bölünmüşlüğün aşılması konusunu da değerlendirdiklerini kaydeden Koury, görüşmede Libya'da siyasi süreci canlandırmak ve seçimlere giden yolun açılması gerektiğini vurguladıklarını aktardı.

Libya'da Merkez Bankası krizi

Temsilciler Meclisi (TM) 12 Ağustos'ta düzenlediği oturumda, Ulusal Birlik Hükümeti'ne verilen güvenoyunu geri çektiğini ve Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi'nin "Libya orduları başkomutanlığı" sıfatını kendisinden geri alarak bu unvanı Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih'e devrettiğini duyurmuştu.

Başkanlık Konseyi ise TM'ye cevabını Merkez Bankası üzerinden vermiş ve 22 Ağustos'ta Libya Merkez Bankasına yeni bir başkan ve yönetim kurulu atadığını açıklamıştı.

Açıklamada, kararın ülkede mali ve ekonomik istikrarın sağlanması, Merkez Bankasının görevlerini verimli, etkili bir şekilde yerine getirmesi ve finansal hizmetlerin sürekliliğinin sağlanması için alındığına işaret edilmişti.

Temsilciler Meclisi 19 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, Libya Başkanlık Konseyinin aldığı kararı reddettiğini duyurmuştu.

Libya Merkez Bankası Başkanlığı görevini 2011'den bu yana TM'nin de son dönemde desteklediği Sıddık el-Kebir yürütüyordu.???????

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Birleşmiş Milletler, Merkez Bankası, Politika, Ekonomi, UNSMIL, Finans, Güncel, Libya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Libya'daki Merkez Bankası Krizi Görüşüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:44 Çağrı cihazı nasıl bombaya dönüştü İşte İsrail’in siber saldırısıyla ilgili en güçlü senaryo Çağrı cihazı nasıl bombaya dönüştü? İşte İsrail'in siber saldırısıyla ilgili en güçlü senaryo
22:18 İsrail’in Lübnan’a düzenlediği siber saldırıya Türkiye’den ilk tepki geldi İsrail'in Lübnan'a düzenlediği siber saldırıya Türkiye'den ilk tepki geldi
20:42 Nevzat Bahtiyar’ın evinde hareketlilik Cinayeti çözecek deliller mi bulundu Nevzat Bahtiyar'ın evinde hareketlilik! Cinayeti çözecek deliller mi bulundu?
17:56 Dünya böylesini ilk kez gördü İsrail’den siber suikast: 9 ölü 2800 yaralı Dünya böylesini ilk kez gördü! İsrail'den siber suikast: 9 ölü 2800 yaralı
14:50 Narin Güran’ın ölüm nedeni kesinleşti Ağzından akan sıvı amcanın eline bulaşmış Narin Güran'ın ölüm nedeni kesinleşti! Ağzından akan sıvı amcanın eline bulaşmış
10:18 Manisa’da vahşet Bacakları kesilmiş halde bulundu Manisa'da vahşet! Bacakları kesilmiş halde bulundu
10:11 20 farklı bölgede yangınlarla mücadele eden Portekiz, Avrupa Komisyonu’ndan yardım talep etti 20 farklı bölgede yangınlarla mücadele eden Portekiz, Avrupa Komisyonu'ndan yardım talep etti
10:10 Sedat Şahin’in ’yeğeni’ Yunanistan’da yakayı ele verdi Sedat Şahin'in 'yeğeni' Yunanistan'da yakayı ele verdi
10:06 Ağustos ayında en çok bu ilde konut satıldı Ağustos ayında en çok bu ilde konut satıldı
10:02 Brezilyalı politikacı ve kız kardeşi, kendilerini rakip çete üyesi sanan çete tarafından işkence ile öldürüldü Brezilyalı politikacı ve kız kardeşi, kendilerini rakip çete üyesi sanan çete tarafından işkence ile öldürüldü
09:57 Kayserili damat adayı, kız tarafının isteklerini duyunca evlenmekten vazgeçti Kayserili damat adayı, kız tarafının isteklerini duyunca evlenmekten vazgeçti
09:50 Hastaneye giden kadın kayıtlara ölü olarak geçtiğini öğrendi Hastaneye giden kadın kayıtlara ölü olarak geçtiğini öğrendi
09:44 Bu kavga çok su kaldırır Zekeriya Yapıcıoğlu, Özgür Özel’e 72 saat süre verdi Bu kavga çok su kaldırır! Zekeriya Yapıcıoğlu, Özgür Özel'e 72 saat süre verdi
09:30 Kavak Yelleri oyuncularından İbrahim Kendirci ile Dağhan Külegeç yıllar sonra buluştu Kavak Yelleri oyuncularından İbrahim Kendirci ile Dağhan Külegeç yıllar sonra buluştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2024 00:52:53. #1.13#
SON DAKİKA: Libya'daki Merkez Bankası Krizi Görüşüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement