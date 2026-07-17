Libya'dan 144 Ganalı Göçmen Ülkelerine Döndü - Son Dakika
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Libya'dan 144 Ganalı Göçmen Ülkelerine Döndü

17.07.2026 00:35
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Gana, Libya'da mahsur kalan 144 düzensiz göçmeni gönüllü geri dönüş programıyla ülkeye getirdi.

Avrupa'ya gitmeye çalışırken Libya'da mahsur kalan 144 Ganalı düzensiz göçmenin gönüllü geri dönüş kapsamında ülkelerine döndüğü bildirildi.

Gana Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Gana hükümetinin Uluslararası Göç Örgütünün (IOM) desteğiyle, Gönüllü İnsani Geri Dönüş (VHR) Programı kapsamında Libya'da mahsur kalan 144 Ganalı düzensiz göçmeni ülkeye getirdiği belirtildi.

Ülkelerine dönenler arasında çocukların da bulunduğu, bunlardan 12'sinin bebek olduğu vurgulanan açıklamada, bazı göçmenlerin sağlık sorunları yaşadığı aktarıldı.

Açıklamada, söz konusu çalışmanın, yurt dışında, özellikle Libya gibi çatışma riski yüksek ülkelerde mahsur kalan Ganalı vatandaşlara destek sağlamak amacıyla hükümet ile IOM arasında yürütülen işbirliğinin parçası olduğu ifade edildi.

Ülkeye dönüşlerinin ardından göçmenlerin sağlık ve kimlik kontrollerinden geçirildiği belirtilen açıklamada, kendilerine gıda, psikososyal destek ve ulaşım desteği sağlandığı kaydedildi.

Açıklamada, geri dönenlerin bireysel ihtiyaç değerlendirmelerinin ardından geçim kaynaklarının desteklenmesi, mesleki beceri eğitimi ve sosyoekonomik güçlendirme programlarını içeren yeniden uyum programlarına dahil edileceği bildirildi.

Ayrıca, yurt dışına gitmek isteyen vatandaşlara düzenli göç yollarını kullanmaları ve düzensiz göç ile insan kaçakçılığının oluşturduğu risklerden kaçınmaları çağrısında bulunuldu.

Avrupa'ya ulaşmak amacıyla Libya üzerinden Sahra Çölü'nü ve Akdeniz'i aşmaya çalışan göçmenlerin bir kısmı insan kaçakçılarının eline düşüyor, bir kısmı da çölde veya denizde hayatını kaybediyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Libya'dan 144 Ganalı Göçmen Ülkelerine Döndü - Son Dakika

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