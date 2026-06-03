Libya'dan 180 Nijeryalı Göçmen Ülkesine Döndü - Son Dakika
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Libya'dan 180 Nijeryalı Göçmen Ülkesine Döndü

03.06.2026 01:31
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180 Nijeryalı düzensiz göçmen, Libya'dan gönüllü olarak ülkelerine geri döndü. IOM destek sağladı.

Avrupa'ya gitmeye çalışırken Libya'da mahsur kalan 180 Nijeryalı düzensiz göçmenin ülkelerine gönüllü olarak döndüğü bildirildi.

Nijerya Haber Ajansının (NAN) haberine göre, Nijerya hükümeti, Uluslararası Göç Örgütünün (IOM) desteğiyle Libya'da mahsur kalan 180 Nijeryalı düzensiz göçmeni daha ülkeye getirdi.

IOM'un Lagos Ofisi Müdürü Ali İbrahim, yaptığı açıklamada, geri dönenler arasında kadınlar ve çocukların da bulunduğunu belirtti.

Düzensiz göçmenlerin büyük bölümünün Libya'nın Bingazi kentindeki gözaltı merkezlerinden getirildiğini kaydeden İbrahim, "Birçoğu daha iyi fırsatlar bulma umuduyla yola çıktı ancak bunun yerine zorluklar, belirsizlikler ve bazı durumlarda sömürüyle karşı karşıya kaldı." ifadelerini kullandı.

İbrahim, geri dönenler arasında ebeveynleri veya yasal vasileri olmadan ülkeye dönen 2 refakatsiz çocuğun da bulunduğuna ve göçmenlere varışlarının ardından karşılama desteği, sağlık taraması ve psikososyal danışmanlık hizmeti verildiğine işaret etti.

Yaklaşık 216 milyon nüfusuyla Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya'da halk, ekonomik kriz ve güvenlik sorunları nedeniyle zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyor.

Ülkenin kuzeydoğusunda faaliyet gösteren terör örgütü Boko Haram ile güvenlik güçleri arasındaki çatışmalar, milyonlarca Nijeryalıyı evlerini terk etmeye zorladı.

Avrupa'ya gitmek için Libya üzerinden Sahra Çölü ve Akdeniz'i geçmeye çalışanların bazıları insan kaçakçılarının eline düştü, bazıları ise çölde ya da denizde hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Libya'dan 180 Nijeryalı Göçmen Ülkesine Döndü - Son Dakika

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