Libya Devlet Yüksek Konseyi, üyesinin gözaltına alınmasını kınadı

Libya Devlet Yüksek Konseyi, ülkenin doğusunda bir üyesinin gözaltına alınmasını kınadı.
Libya Devlet Yüksek Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, ülkenin doğusundaki Derne kentinde Konsey üyelerinden Muhammed el-Mesuri'nin bir güvenlik birimince gözaltına alındığı belirtildi.
Dokunulmazlığı bulunduğu halde gözaltına alınan Mesuri'nin derhal serbest bırakılması çağrısı yapılan açıklamada, Konsey üyesinin güvenliğinden gözaltına alan güvenlik biriminin sorumlu olduğu kaydedildi.
Libya'nın doğusu ve batısında Şubat 2022'den bu yana iki farklı hükümet bulunuyor ve bu durum ülkedeki siyasi sürecin ilerlemesinde tıkanıklığa neden oluyor.
Ülkenin doğusunda, Tobruk'taki Temsilciler Meclisi'nin (TM) atadığı Usame Hammad hükümeti bulunurken batısında BM'nin meşru kabul ettiği Abdulhamid Dibeybe liderliğindeki Ulusal Birlik Hükümeti görevini sürdürüyor.
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