Libya İçişleri Bakanlığı, Trablus\'ta milislerin tahliyesini açıkladı

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Libya İçişleri Bakanlığı, başkent Trablus'ta kendilerine bağlı güvenlik güçleri dışındaki tüm birliklerin (milislerin) tahliye edileceğini açıkladı.

Libya İçişleri Bakanı İmad et-Trablusi, 18 Şubat'ta Trablus'un Ebu Selim bölgesinde aralarında İstikrarı Destekleme Birimi milislerinin de bulunduğu 10 kişinin öldüğü silahlı saldırı ile ilgili devam eden soruşturma hakkında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Başkent Trablus'tan İçişleri Bakanlığına bağlı güvenlik güçleri dışındaki tüm birliklerin (milis güçler) tahliye edileceğini söyleyen Trablusi, tahliyeleri en geç Ramazan ayı sonrasında tamamlamış olacaklarını kaydetti.

Trablusi, Trablus'tan sonra batıdaki diğer kentlerdeki milis güçlerin de tahliye edileceğini belirtti.

Ebu Selim'deki saldırıya ilişkin soruşturma hukuka uygun şekilde yürütülecek

Ebu Selim'deki saldırıya ilişkin soruşturmanın devam ettiğini kaydeden Trablusi, saldırıda kullanılan bazı silahların ele geçirildiğini ve parmak izi kayıtlarının alındığını aktardı.

Trablusi, soruşturmanın ilerlemesi konusunda Bakanlık ile Başsavcılık arasında işbirliği bulunduğunu ve başkent Trablus'un istikrar ve güvenliğini etkileyecek hiçbir eyleme tolerans göstermeyeceklerini söyledi.

Saldırganların suçu işledikleri sabit olduğu takdirde idam edilebileceğine işaret eden Trablusi, soruşturmanın hukuka uygun şekilde yürütüleceğini belirtti.

Mitiga Havalimanı ve Trablus Limanı'ndan milisler çekilmişti

Libya'da başkent Trablus ve birçok kentte çok sayıda milis birlikler bulunuyor. Halk arasında "Milişya" olarak adlandırılan bu birlikler çeşitli devlet kurumlarına bağlı olsa da bağımsız hareket ediyor.

Trablus'taki en güçlü iki milis kuvvetten biri olan "Rada", 8 Şubat'ta yaptığı açıklamada, hükümetin aldığı karar çerçevesinde başkentteki Mitiga Havalimanı ile Trablus Limanı'ndan çekildiğini duyurmuştu.