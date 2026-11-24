Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, ülkesinin daha önce keşfedilmiş ama henüz geliştirilmemiş petrol ve gaz sahaları için ihaleye çıkacağını söyledi.

Başbakan Dibeybe, başkent Trablus'ta düzenlenen Libya Enerji Fuarı ve Konferansının (LIBYES 2026) açılışında konuştu.

Dibeybe, LIBYES 2026 çerçevesinde çok sayıda uluslararası enerji şirketinin Trablus'ta bir araya gelmesinin Libya enerji sektörünün imkan ve gelişim ufuklarına duyulan güveni yansıttığını söyledi.

Petrol ve gaz sektörünün Libya ekonomisinin temel direğini oluşturduğunu kaydeden Dibeybe, Libya Ulusal Petrol Kurumunun son dönemde üretim seviyelerini artırma konusunda somut ilerleme kaydettiğini aktardı.

Libya'nın uzun bir aranın ardından 2025'te yeni petrol ve gaz sahalarının keşfi için ihaleye çıkmasının önemini vurgulayan Dibeybe şunları kaydetti:

"Bugün, mevcut keşifleri fiili üretim kapasitesine dönüştürmek için önemli bir fırsat olması hasebiyle keşfedilmiş ancak geliştirilmemiş sahalar ile marjinal sahaları hedefleyen yeni bir genel ihale turuna hazırlık konusunda Ulusal Petrol Kurumu'nun çabalarına tam desteğimizi teyit ediyoruz."

Dibeybe, hükümetinin, yatırımları destekleyen, projelerin başarısı ve ortaklıkların geliştirilmesi için uygun ortamı hazırlamaya özen gösteren bir ortak olacağını sözlerine ekledi.

Başbakan Dibeybe açılış konuşmalarının ardından, fuar alanındaki uluslararası enerji şirketlerine ait stantları ziyaret etti.

LIBYES 2026, "Libya'nın Enerji Potansiyelinin Kilidini Açmak: Yatırım, Kalkınma ve Sürdürülebilir Büyüme" temasıyla Libya Ulusal Petrol Kurumunun himayesinde düzenleniyor.

Başkent Trablus'ta düzenlenen fuar, bölgesel ve uluslararası enerji şirketleri ve yatırım kurumlarının yetkilileri, uzmanları ve temsilcilerini bir araya getirmeyi hedefliyor.