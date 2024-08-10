Libya Kızılayı: Trablus'taki olağandışı durum sona erdi

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Libya Kızılayı, başkent Trablus'taki olağandışı durumun son bulduğu ve güvenlik durumunun istikrara kavuştuğunu duyurdu.

Libya Kızılayı Trablus Şubesinden yapılan açıklamada, Trablus'un doğusunda milis grupların çatıştığı Tacura bölgesindeki sahil yolunun araç trafiğine açıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Trablus'taki olağandışı durumun son bulduğu ve güvenlik durumunun istikrara kavuştuğu konusunda tüm vatandaşlarımıza güvence veriyoruz." ifadeleri yer aldı.

Öte yandan, Libya medyasında yer alan haberlerde, Tacura bölgesinde çatışan milis gruplar arasında anlaşma sağlandığı, çatışmanın son bulduğu ve tarafların kışlalarına döndüğü kaydedildi.

Libya İlk Yardım ve Ambulans Servisinden dün yapılan açıklamada, Trablus'un doğusundaki Tacura bölgesinde milis gruplar arasında çıkan çatışmada 9 kişinin öldüğü, aralarında sivillerin de bulunduğu 16 kişinin yaralandığı kaydedilmişti.