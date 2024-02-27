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Libya Merkez Bankası, hükümete ekonomik krizden çıkmaya yönelik politikalar benimsemesi ve bütüncül bir bütçeyi onaylaması çağrısında bulundu.

Libya Merkez Bankasının internet sitesinde Merkez Bankası Başkanı Sıddık el-Kebir'in ülkedeki mevcut ekonomik duruma ilişkin Libya Başbakanı Abdulhamit Dibeybe'ye gönderdiği mektubu yayımlandı.

Kebir mektubunda, Tobruk'taki Temsilciler Meclisinin atadığı ülkenin doğusundaki hükümetin harcamalarına işaret ederek Dibeybe hükümetine "kaynağı bilinmeyen paralel harcamaların durdurulması" çağrısı yaptı.

Merkez Bankası Başkanı Kebir, hükümete ekonomik krizden çıkmaya yönelik politikalar benimsenmesi ve bütüncül bir bütçenin onaylanması talebini iletti.

Petrol üretimi ve ihracatının artırılması, harcamaların önceliğinin kapsamlı kalkınmaya yatırım şeklinde planlanması gerektiğine vurgu yapan Kebir, akaryakıt sübvansiyonlarının bütçeye maliyetinin 2021'de 20,8 milyar dinarken 2022'de 61 milyar dinara yükseldiğini kaydetti.

Kebir, kamu çalışanlarının maaşlarının 2021'de 33 milyar dinarken 2023'de 65 milyar dinara yükseldiğini ve bu rakamın kamu harcamalarının yüzde 60'şına karşılık geldiğini ifade etti.

"Kaynağı bilinmeyen paralel harcamaların çoğalmasının" 2023 yılının son aylarında döviz talebindeki artışı doğrudan etkilediği ve bu durumun yerel para birimin değer kaybına neden olduğunu aktaran Kebir, gelir kaynaklarını çeşitlendirilmesi, özel sektörün rolünün güçlendirilmesi ve ithalata bağımlılığın azaltılması gerektiğini vurguladı.

Libya hükümetinden Merkez Bankası Başkanı Kebir'in mektubuna ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Libya Başbakanı Dibeybe, 9 Ocak'ta yaptığı açıklamada, akaryakıt sübvansiyonlarının kaldırılacağını, bunun atılması gereken kaçınılmaz bir adım haline geldiğini belirtmişti.