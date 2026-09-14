Libya Misrata'da özel uçak inişte pistten çıkıp alev aldı, uçuşlar durduruldu
Libya'nın Misrata kentindeki havaalanında özel bir uçağın iniş sırasında pistten çıktığı ve ardından alev aldığı belirtildi. Kaza nedeniyle havaalanındaki uçuşlar durdurulurken mürettebat ve yolcuların durumuna ilişkin bilgi verilmedi, konuya dair henüz resmi açıklama yapılmadı.
Libya'nın Misrata kentindeki havaalanında özel bir uçağın iniş sırasında pistten çıktığı ve ardından alev aldığı belirtildi.
Libya medyasında yer alan haberlerde, Misrata Uluslararası Havaalanında özel bir uçağın iniş yaparken pistten çıktığı ifade edildi.
Kaza nedeniyle uçakta yangın çıktığı ve havaalanındaki uçuşların durdurulduğu kaydedildi.
Uçak mürettebatı ve yolcuların durumuna ilişkin bilgi verilmezken konuya dair henüz resmi açıklama yapılmadı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Libya Misrata'da özel uçak inişte pistten çıkıp alev aldı, uçuşlar durduruldu - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?