Libya, Nijerli ve Mısırlı yasadışı göçmenleri ülkelerine geri gönderdi

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TRABLUS, 26 Temmuz (Xinhua) -- Libya'nın Trablus kentinde Libya Yasadışı Göç Kontrol Departmanı Geri Gönderme Ofisi'nden dışarı çıkan göçmenler, 25 Temmuz 2024.

Bir yetkilinin Xinhua'ya yaptığı açıklamaya göre Libya Yasadışı Göç Kontrol Departmanı Perşembe günü 700'den fazla Nijerli ve Mısırlı yasadışı göçmeni ülkelerine geri gönderdi. (Fotoğraf: Hamza Turkia/Xinhua)