Libya'nın başkenti Trablus'ta çıkan çatışmada 2 kişi öldü, 16 kişi yaralandı

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Libya'nın başkenti Trablus'un doğusunda milis gruplar arasında çıkan çatışmada 2 kişinin öldüğü, 16 kişinin yaralandığı bildirildi.

Libya İlk Yardım ve Ambulans Servisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Trablus'un doğusundaki Tacura bölgesinde milis gruplar arasında çıkan çatışmada ölen ve yaralananlar hakkında bilgi verildi.

Çatışmada, 2 kişinin öldüğü, aralarında sivillerin de bulunduğu 16 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Yaralananlar arasında bir çocuğun da bulunduğu ve İlk Yardım ve Ambulans Servisinin yaralı çocuğun ailesine ulaşmaya çalıştığı aktarıldı.

Tacura bölgesinde 17 Temmuz'da da milis gruplar arasında çatışma çıkmış, başına kurşun isabet eden bir kadın hayatını kaybetmişti.