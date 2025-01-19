Libya'nın OAPEC'deki Özel Statüsü

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Petrol İhraç Eden Arap Ülkeleri Örgütü (OAPEC) Genel Sekreteri Cemal İsa el-Lugani, Libya'nın OAPEC açısından özel bir statüye sahip olduğunu ve petrolünün Avrupa rafinerilerinde talep edildiğini söyledi.

Başkent Trablus'ta düzenlenen Libya Enerji ve Ekonomi Zirvesi'nde (LEES) basın açıklaması yapan Lugani, Libya'nın OAPEC'e bağlı tüm şirketlerde önemli hisselere sahip olduğunu belirtti.

Libya'nın petrol üretimi ve ihracatı konusunda önemli bir aktör olduğunu aktaran Lugani, "Libya devleti, OAPEC örgütü açısından özel bir statüye sahip. Çünkü Libya, bu Örgütün kurucu ülkelerinden biri olarak kabul ediliyor ve faaliyetlerinde etkin bir rol oynuyor." ifadelerini kullandı.

Libya petrolü Avrupa rafinerilerinde arzu ediliyor

Libya'nın petrol üretimi ve ihracatı konusunda önemli bir aktör olduğunu vurgulayan Lugani, "Libya petrolünün olumlu yönlerini biliyorsunuz. Avrupa rafinerilerinde kesinlikle çok arzu ediliyor." dedi.

Libya'daki enerji sektörünün gelecek vadeden beklentilere sahip olduğuna inandıklarını dile getiren Lugani, Libya'nın yenilenebilir enerji kaynakları konusunda da projeleri ve stratejik planları olduğunu kaydetti.