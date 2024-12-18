Libya'nın Seçim Müzakereleri Buznika'da Başladı

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Libya'nın doğusundaki Temsilciler Meclisi (TM) ile Devlet Yüksek Konseyi (DYK) arasındaki istişare toplantıları Fas'ın kuzeyindeki Buznika şehrinde başladı.

Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, toplantıda yaptığı konuşmada, Buznika toplantısının Libya'da birbirine paralel çift kurumların varlığına son verecek seçimlere ulaşmayı hedeflediğini söyledi.

Burita, Libya'nın, ulusal birlik hükümetine ulaşmak ve halkının bölünmeyi sona erdirme iradesini gerçekleştirmek için uluslararası desteğe ihtiyacı olduğunu kaydetti.

Fas'ın, Libya konusunda tutumunun sabit olduğunu ve Libya'nın istikrar ve birliğini Fas'ın istikrarı ve birliği olarak gördüğünü aktaran Burita, çözümün ülke dışından değil Libyalıların kendi aralarında sağlanması gerektiğini vurguladı.

Libya'da seçim müzakereleri

Libya Devlet Yüksek Konseyi ve Temsilciler Meclisinin altışar üyesinden oluşan Seçim Yasalarını Belirleme Komitesi, ülkede seçimlerin anayasal dayanağı kabul edilen Anayasa Beyannamesi'ndeki 13. maddede değişiklik yapmak üzere Fas'ın kuzeybatısındaki Buznika kentinde bir süredir toplantılar düzenliyordu.

Komite üyelerinin Libya'da seçimlerin yapılmasının önünü açan yasaları 3 Haziran'da oy çokluğuyla kabul ettiği açıklanmıştı.

Buna karşın Devlet Yüksek Konseyinin 61 üyesinden 54'ü ile bazı Temsilciler Meclisi milletvekillerinin yanı sıra ülkenin en güçlü muhalefet partilerinden Adalet ve İnşa Partisi ile diğer bazı partiler, ayrı ayrı yaptıkları açıklamalarda Fas'taki toplantıdan çıkan sonuçları kabul etmediklerini duyurmuştu.

Libya'da Seçim Yasalarını Belirleme Komitesi tarafından 9 Haziran'da yapılan yazılı açıklamada, seçim kanunları taslağının üyelerce oy birliğiyle onaylandığı, nihai olduğu ve gelecek seçimlerin bu kanunlara uygun şekilde gerçekleştirileceği belirtilmişti.