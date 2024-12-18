Libya'nın Seçim Müzakereleri Buznika'da Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Libya'nın Seçim Müzakereleri Buznika'da Başladı

Libya'nın TM ve DYK'si, Fas'ın Buznika şehrinde seçim müzakerelerine başladı, uluslararası destek çağrısında bulunuldu.

18.12.2024 19:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Libya'nın doğusundaki Temsilciler Meclisi (TM) ile Devlet Yüksek Konseyi (DYK) arasındaki istişare toplantıları Fas'ın kuzeyindeki Buznika şehrinde başladı.

Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, toplantıda yaptığı konuşmada, Buznika toplantısının Libya'da birbirine paralel çift kurumların varlığına son verecek seçimlere ulaşmayı hedeflediğini söyledi.

Burita, Libya'nın, ulusal birlik hükümetine ulaşmak ve halkının bölünmeyi sona erdirme iradesini gerçekleştirmek için uluslararası desteğe ihtiyacı olduğunu kaydetti.

Fas'ın, Libya konusunda tutumunun sabit olduğunu ve Libya'nın istikrar ve birliğini Fas'ın istikrarı ve birliği olarak gördüğünü aktaran Burita, çözümün ülke dışından değil Libyalıların kendi aralarında sağlanması gerektiğini vurguladı.

Libya'da seçim müzakereleri

Libya Devlet Yüksek Konseyi ve Temsilciler Meclisinin altışar üyesinden oluşan Seçim Yasalarını Belirleme Komitesi, ülkede seçimlerin anayasal dayanağı kabul edilen Anayasa Beyannamesi'ndeki 13. maddede değişiklik yapmak üzere Fas'ın kuzeybatısındaki Buznika kentinde bir süredir toplantılar düzenliyordu.

Komite üyelerinin Libya'da seçimlerin yapılmasının önünü açan yasaları 3 Haziran'da oy çokluğuyla kabul ettiği açıklanmıştı.

Buna karşın Devlet Yüksek Konseyinin 61 üyesinden 54'ü ile bazı Temsilciler Meclisi milletvekillerinin yanı sıra ülkenin en güçlü muhalefet partilerinden Adalet ve İnşa Partisi ile diğer bazı partiler, ayrı ayrı yaptıkları açıklamalarda Fas'taki toplantıdan çıkan sonuçları kabul etmediklerini duyurmuştu.

Libya'da Seçim Yasalarını Belirleme Komitesi tarafından 9 Haziran'da yapılan yazılı açıklamada, seçim kanunları taslağının üyelerce oy birliğiyle onaylandığı, nihai olduğu ve gelecek seçimlerin bu kanunlara uygun şekilde gerçekleştirileceği belirtilmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Libya, Dünya, Fas, Son Dakika

Son Dakika Güncel Libya'nın Seçim Müzakereleri Buznika'da Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:06 ABD’nin “Türkiye ile SDG ateşkes için uzlaştı“ açıklamasına MSB’den yalanlama ABD'nin "Türkiye ile SDG ateşkes için uzlaştı" açıklamasına MSB'den yalanlama
11:46 Asgari ücrette son viraj Bu kez rakam konuşuluyor Asgari ücrette son viraj! Bu kez rakam konuşuluyor
11:25 Askerleri de Esad gibi üniformayı fırlatıp uçakla Rusya’ya kaçmış Askerleri de Esad gibi üniformayı fırlatıp uçakla Rusya'ya kaçmış
10:42 Esad’ın devrilmesi sonrası yapılan seçim anketinde büyük sürprizler var Esad'ın devrilmesi sonrası yapılan seçim anketinde büyük sürprizler var
09:07 Köfteci Yusuf’un ardından 2 firmanın daha vatandaşa domuz yedirdiği ortaya çıktı Köfteci Yusuf'un ardından 2 firmanın daha vatandaşa domuz yedirdiği ortaya çıktı
16:56 Merih Demiral’ın Fenerbahçe’ye transferi yattı Merih Demiral'ın Fenerbahçe'ye transferi yattı
16:54 Rihanna konserde göğsünü açıp Mariah Carey’e imzalattı Rihanna konserde göğsünü açıp Mariah Carey'e imzalattı
16:36 Büyük değişiklik sonrası bankalara akın edenler hüsran yaşadı Büyük değişiklik sonrası bankalara akın edenler hüsran yaşadı
16:34 Fenerbahçe’ye müjde: İrfan Can Eğribayat, çalışmalara başladı Fenerbahçe'ye müjde: İrfan Can Eğribayat, çalışmalara başladı
16:29 Hadise’nin ’’Hiç sevmiyorum’’ dediği şarkıcı ortaya çıktı Hadise'nin ''Hiç sevmiyorum'' dediği şarkıcı ortaya çıktı
16:25 10 ülkenin yeni adımı dengeleri değiştirecek 10 ülkenin yeni adımı dengeleri değiştirecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2024 12:38:48. #1.11#
SON DAKİKA: Libya'nın Seçim Müzakereleri Buznika'da Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.