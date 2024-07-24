Libya'nın Zaviye kentinde çatışmada bir kişi öldü - Son Dakika
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Libya'nın Zaviye kentinde çatışmada bir kişi öldü

Libya'nın batısındaki Zaviye kentinde, anlaşmazlık bulunan milis gruplar arasındaki çatışmada bir kişi öldü. Çatışma sırasında 8 kişi yaralandı. Bugün çatışmaların durduğu ve kentte sakinliğin hakim olduğu bildirildi.

24.07.2024 23:13
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Libya'nın batısındaki Zaviye kentinde aralarında anlaşmazlık bulunan milis gruplar arasındaki çatışmada bir kişinin öldüğü bildirildi.

Libya medyasında yer alan haberlerde, Zaviye'de dün geç saatlere kadar devam eden çatışma sırasında Mısırlı bir işçinin öldüğü, aralarında çocukların da bulunduğu 8 kişinin yaralandığı belirtildi.

Zaviye kentinde bugün çatışmaların durduğu ve kentte sakinliğin hakim olduğu kaydedildi.

Libya İlk Yardım ve Ambulans Servisinden dün yapılan açıklamada, çatışmaların kentin Suk el-Hudar ve Bi'r el-Ganem bölgelerinde devam ettiği ve bu bölgelerin sivil vatandaşlar için tehlikeli olduğu uyarısında bulunulmuştu.

Libya Kızılayı Zaviye Şubesi de çatışma bölgesindeki 40 ailenin tahliye edildiğini duyurmuş, ambulans ve ilk yardım ekiplerinin hedef alınmaması çağrısı yapmıştı.

Kaynak: AA

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