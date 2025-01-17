Libya NOC Başkanı İstifa Etti

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Libya Ulusal Petrol Kurumu (NOC) Başkanı Ferhat bin Kıdara'nın sağlık problemleri nedeniyle istifa ettiği belirtildi.

NOC'tan yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Abdulhamid Dibeybe'nin Bin Kıdara'nın istifasını kabul ettiği belirtildi.

Açıklamada, Bin Kıdara'nın istifa gerekçesi olan sağlık problemleri hakkında bilgi verilmedi.

Başbakan Dibeybe'nin Bin Kıdara'nın yerine NOC Başkanlığına kurumun yönetim kurulu üyelerinden Mesud Süleyman Musa'yı atadığı kaydedildi.