Libya NOC, Zaviye ve Brega petrol tesislerinin göstericilerce kapatıldığını açıkladı - Son Dakika
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Libya NOC, Zaviye ve Brega petrol tesislerinin göstericilerce kapatıldığını açıkladı

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Libya Ulusal Petrol Kurumu, Zaviye ve Brega tesislerinin göstericilerce kapatıldığını, çalışanlar ve teknisyenlerin giremediğini açıkladı. Brega'nın kapıları kısmen açılırken Zaviye kapalı; Şerara hattındaki vananın kapatılması günlük 130 bin varil kayba neden olduğu belirtildi.

Libya'da Petrol Tesisleri Muhafızlarından oluşan bir grup göstericinin Zaviye Petrol Kompleksi ile Brega Petrol Pazarlama Şirketinin kapılarını kapattığı belirtildi.

Libya Ulusal Petrol Kurumundan (NOC) yapılan açıklamada, göstericiler tarafından kapatılan petrol tesisleri hakkında bilgi verildi.

Petrol Tesisleri Muhafızlarından bir grubun Zaviye Petrol Kompleksi ile Brega Petrol Pazarlama Şirketinin kapılarını kapatması sonucu çalışanlar ile teknisyenlerin tesislere giremediği kaydedildi.

Brega Petrol Pazarlama Şirketinin kapılarının ilerleyen saatlerde kısmen açıldığı ancak Zaviye Petrol Kompleksinin kapılarının hala kapalı olduğu aktarıldı.

Petrol tesislerinin ana kapılarının kapatılmasının iş güvenliği açısından çeşitli riskleri bulunduğu konusunda uyarı yapıldı.???????

Öte yandan, Şerara ham petrol boru hattı üzerindeki 7 numaralı vananın dün göstericiler tarafından kapatılmasının üretimde günlük 130 bin varil kayba neden olduğu ifade edildi.

Söz konusu petrol tesislerinin kapanmasının rafineri operasyonları ve petrol tedarikinin durmasına neden olabileceği aktarıldı.

Libya Ulusal Petrol Kurumu ilgili makamlara, petrol sahalarının güvenliğini sağlamak, bu sahaları her türlü protesto, gösteri ve benzeri faaliyetten uzak tutmak için sorumluluklarını üstlenmeleri çağrısında bulundu.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Libya NOC, Zaviye ve Brega petrol tesislerinin göstericilerce kapatıldığını açıkladı - Son Dakika
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