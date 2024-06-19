Libya, Ras Cedir Sınır Kapısı'nın açılışını erteledi

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Libya, 3 aydır kapalı olan ve yarın açılması planlanan Tunus sınırındaki Ras Cedir Sınır Kapısı'nın açılışının 24 Haziran'a ertelendiğini açıkladı.

Libya İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Ras Cedir Sınır Kapısı'nın açılışının ertelendiğine ilişkin bilgi verildi.

Sınır kapısının tamamen açılışı için gerekli işlemlerin henüz tamamlanmadığı için açılışın 24 Haziran'a ertelendiği, acil ve diplomatik geçişler için sınır kapısının açık olduğu kaydedildi.

Ras Cedir Sınır Kapısı'nın 20 Haziran'da açılacağı duyrulmuştu

Libya İçişleri Bakanlığı, Ras Cedir Sınır Kapısı'nın 13 Haziran'da acil insani ve diplomatik durumlar için kısmen, 20 Haziran'da da iki ülke vatandaşlarının geçişine tam olarak açılacağını duyurmuştu.

Bakanlık, iki ülke arasındaki diğer bir sınır kapısı Vazin'in açık olduğu ve Ras Cedir açılana kadar hizmet vermeye devam ettiği bilgisini paylaşmıştı.

Libya İçişleri Bakanlığı, kaçakçılığın önlenmesi ve güvenliğin sağlanması amacıyla Ras Cedir Sınır Kapısı'na gönderilen güvenlik güçlerine 19 Mart'ta silahlı grup tarafından saldırı düzenlendiğini, ardından da sınır kapısının kapatıldığını duyurmuştu.