Libya Temsilciler Meclisi, 4+4 komitesinin seçim kanunlarını oy birliğiyle onayladı - Son Dakika
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Libya Temsilciler Meclisi, 4+4 komitesinin seçim kanunlarını oy birliğiyle onayladı

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Libya Temsilciler Meclisi, doğu ve batıdaki yetkililerden oluşan 4+4 komitesinin üzerinde anlaştığı seçim kanunlarını oy birliğiyle kabul etti. Karar, yıllardır seçim yapılamayan ülkede başkanlık ve parlamento seçimlerinin önünü açmayı amaçlıyor.

Libya Temsilciler Meclisi, ülkenin doğusu ve batısındaki yetkililerden oluşan 4+4 komitesinin üzerinde anlaştığı seçim kanunlarını onayladı.

Temsilciler Meclisinden yapılan açıklamada, Bingazi'de toplanan Meclisin bugünkü oturumu hakkında bilgi verildi.

Ülkenin doğusundaki Libya Ulusal Ordusu Genel Komutanlığı ile Trablus'taki Ulusal Birlik Hükümetinden yetkililerin oluşturduğu 4+4 komitesinin üzerinde anlaştığı seçim kanunlarının Temsilciler Meclisinde oy birliğiyle kabul edildiği kaydedildi.

Libyalı tarafların oluşturduğu 4+4 komitesi seçim kanunları üzerinde anlaşmıştı

Libya'nın doğusu ve batısındaki yetkililerden oluşan 4+4 komitesi, 30 Ağustos'ta ülkede başkanlık ve parlamento seçimlerinin yapılmasının önünü açacak seçim kanunları konusunda nihai anlaşmayı imzalamıştı.

Anlaşmaya göre, askerlerin de seçimlerde aday olabileceği, askerlerin aday olmaları halinde "2023 tarihli 28 sayılı yasaya göre" görevlerinden istifa etmiş sayılacağı aktarılmıştı.

Devlet başkanlığı seçimini kazanan adayın çifte vatandaşlığı varsa, yemin töreninden önce ikinci vatandaşlığından feragat etmesi gerekeceği, kazanan aday eğer ikinci vatandaşlığını sürdürürse devlet başkanlığı seçimlerinin yeniden yapılacağı kaydedilmişti.

Ayrıca devlet başkanlığı seçimlerinde adaylardan birinin oyların yüzde 50+1'ini alması durumunda ikinci tura gidilmeyeceği belirtilmişti.

Anlaşmada, devlet başkanlığı ile milletvekili seçimlerinin 24 ayı geçmeyecek bir süre içinde yapılacağı ifade edilmişti.

Anlaşmada ayrıca Libya Yüksek Seçim Kurulu Başkanı ve yardımcılarının belirlendiği aktarılarak söz konusu isimler kamuoyuyla paylaşılmıştı.

Libya'da seçimler yıllardır yapılamıyor

Libya'da yıllardır Bingazi'deki Temsilciler Meclisi ile Trablus'taki Meclisin üst kanadı olarak görev yapan Devlet Yüksek Konseyi arasında seçim yasaları konusundaki anlaşmazlık nedeniyle seçimler yapılamıyor.

4+4 Komitesinin anlaşmaya varmasından önce Devlet Yüksek Konseyi ve Libya Başkanlık Konseyi Başkanlığı, anlaşmanın Libya Siyasi Anlaşması'na aykırı olduğu ve bu nedenle geçersiz sayılacağı yönünde açıklamalarda bulunmuştu.

Kaynak: AA

Dış Politika, Parlamento, Güncel, Libya, Son Dakika

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