Libya İçişleri Bakanlığı, Tunus sınırındaki Ras Cedir Sınır Kapısı'nın saldırı sonucu kapatıldığını duyurdu

Libya İçişleri Bakanlığı, Tunus'a açılan Ras Cedir Sınır Kapısı'nda görev yapan emniyet güçlerine Libyalı silahlı bir grubun saldırmasının ardından sınırın kapatıldığını duyurdu.
Libya İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, silahlı bir grup tarafından Ras Cedir Sınır Kapısı'nın güvenliğini sağlayan emniyet güçlerine saldırı düzenlendiği belirtildi.
Sınır kapısının ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığı kaydedilen açıklamada, saldırıyı düzenleyen silahlı gruba yönelik yasal işlemlerin uygulanıp en ağır cezaya çarptırılacağı aktarıldı.
Ras Cedir Sınır Kapısı'nda kaçakçılığın önlenmesi ve güvenliğin yeniden sağlanması için emniyet güçlerinin çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.
Açıklamada ölü veya yaralı bilgisine ise yer verilmedi.
Libya medyasında yer alan haberlerde, gece saatlerinde ülkenin batısındaki Zuvvara kentinden silahlı bir milis grubun (Zuvvara Askeri Odası) Ras Cedir Sınır Kapısı'nda görev yapan İçişleri Bakanlığına bağlı emniyet güçlerine saldırdığı ve milislerin Sınır Kapısı'nı kontrol altına aldığı belirtilmişti.
Libya İçişleri Bakanlığı dün yaptığı yazılı açıklamada, kaçakçılığın önlenmesi ve güvenliğin sağlanması için emniyet güçlerinin Ras Cedir Sınır Kapısı'nda tedbirlerini artırdığı kaydedilmişti.
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