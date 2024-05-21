Libya ve İtalya, yenilenebilir enerji ve yeşil hidrojen alanında ortak bildiri imzaladı

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Libya Sanayi ve Maden Bakanı Ahmed Ebu Heyse ile İtalya'nın ekonomik kalkınma ve iş birliklerinden sorumlu İşletmeler ve Made in Italy Bakanı Adolfo Urso, yenilenebilir enerji ve yeşil hidrojen alanında ortak bildiri imzaladı.

Libya Sanayi ve Maden Bakanlığından yapılan açıklamada, İtalya İşletmeler ve Made in Italy Bakanı Urso'nun başkent Trablus'ta düzenlenen "Libya Birinci Uluslarası Sanayi ve Teknoloji Konferansı"na katıldığı belirtildi.

Konferans çerçevesinde bir araya gelen Ebu Heyse ile Urso, yenilenebilir enerji ve yeşil hidrojen kullanımı alanlarında iki ülke arasındaki ortak iş birliğini geliştirme arzusuna ilişkin bildiri imzaladı.

İmzalanan bildirinin ayrıca, iki ülkedeki şirketler arasında doğrudan yatırımları ve ortak girişimleri kolaylaştırmayı ve imalat sanayine yönelik deneyim alışverişinde bulunmayı hedeflediği kaydedildi.

Libya Sanayi ve Maden Bakanı Ebu Heyse'nin İtalya ile 2008'de imzalanan dostluk ve ortaklık anlaşmasının hükümlerinin, tüm alanlarda yürürlükte olduğunu ifade ettiği aktarıldı.

Urso'nun da yaptığı konuşmada, iki ülke arasında özellikle enerji, petrol ve gaz alanlarındaki stratejik ortaklığın derinliğini vurguladığı, birlikte çalışmaya ve desteğe hazır olunduğunu kaydettiği belirtildi.