Libya ve Mısır'dan Mesleki Eğitim İşbirliği

Libya ile Mısır arasında mesleki eğitimin uluslararası standartlara uygun şekilde kalitesinin iyileştirilmesine yönelik mutabakat zaptı imzalandı.

Libya Çalışma ve Rehabilitasyon Bakanlığından yapılan açıklamada, Libya Çalışma Bakanı Ali el-Abid'in Kahire'de düzenlenen 51. Arap Çalışma Konferansı kapsamında Mısırlı yetkililerle bir araya geldiği belirtildi.

Bakanlığa bağlı Libya Kalite Güvence ve Mesleki Standardizasyon Merkezi ile Mısır Ulusal Eğitim ve Öğretim Konseyi arasında imzalanan mutabakat zaptının, Libya'da mesleki eğitim alanında uluslararası standartların (ISO) uygulanması ve bu standartlara göre mesleki yeterlilik sertifikalarının verilmesi konusunda ortak işbirliğini geliştirmeyi amaçladığı kaydedildi.

İmza töreninde konuşan Libya Çalışma Bakanı Abid, bu adımın uluslararası akreditasyona yönelik ulusal bir planın uygulamaya konulmasının başlangıcı olduğunu söyledi.

Mısır'ın kalite ve akreditasyon alanında başarılı bir model olduğunu dile getiren Abid, imzalanan mutabakat zaptının Libya'nın mesleki eğitim alanındaki gelişimi açısından tarihi bir an olduğunu ifade etti.