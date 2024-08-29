Libyalı Gazetecilere Görsel Habercilik Eğitimi Verildi - Son Dakika
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Libyalı Gazetecilere Görsel Habercilik Eğitimi Verildi

Libyalı Gazetecilere Görsel Habercilik Eğitimi Verildi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen programda Libyalı gazetecilere görsel habercilik eğitimi verildi. Programın başarılı geçtiği ve katılımcıların memnun olduğu belirtildi.

29.08.2024 11:51
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Anadolu Ajansının (AA) Libya Ulusal Birlik Hükümeti İletişim Merkezi koordinasyonuyla Libyalı gazetecilere yönelik AAtölye'de düzenlediği "Görsel Habercilik Etkileşim Programı"na katılan yabancı basın mensupları, burada aldıkları eğitimden memnun olduklarını belirtti.

AA Genel Müdürlüğündeki AAtölye'de düzenlenen programa katılan Libyalı gazeteciler, alanında deneyim kazanmış meslektaşlarından eğitim aldı.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti İletişim Merkezi Genel Müdürü Mohamed Juma Ali Abu Helga, programın çok başarılı olduğunu ve gazetecilerden aldıkları geri bildirimlerle çok verimli geçtiğini gördüklerini söyledi.

Buna benzer eğitim programlarının devamının geleceğini belirten Abu Helga, "Zira bu, ilk eğitim programımızdı. Burada emeği geçen özellikle Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına, Anadolu Ajansına ve AA Akademiye çok teşekkür etmek istiyoruz." dedi.

Abu Helga, gelecekte farklı alanlarda işbirliği ve eğitim programlarının yapılmasını planladıklarını belirterek "Nitekim arkadaşlarımızdan almış olduğumuz geri bildirimlere dayanarak çok verimli geçtiğini ve arkadaşlarımızın çok istifade ettiklerini görmüş olduk." diye konuştu.

"Türkiye ve Libya arasında köklü bir ilişki var"

Libya Ulusal Birlik Hükümeti İletişim Merkezi Uluslararası İşbirliği Koordinatörü Labid Ali Abdulsalam Elgrad da eğitimin, Libyalı gazeteciler için çok verimli geçtiğini gözlemlediğini kaydetti.

Türkiye ve Libya arasında tarihi ve köklü bir ilişki olduğunu belirten Elgrad, söz konusu eğitim programına benzer daha çok programın gerçekleştirileceğini vurguladı.

Elgrad, gazetecilerin aldıkları eğitimden edindikleri tecrübeleri Libya'ya döndüklerinde diğer iş arkadaşlarına aktaracağını belirtti.

Eğitime katılan Libyalı gazetecilerden Haneebal Masoud Touwawah, eğitimden çok memnun kaldığını ifade ederek "Ülkeme döndüğümde öğrendiğim her şeyi arkadaşlarımla paylaşacağım." ifadesini kullandı.

Touwawah, öğrendiği bilgileri mümkün olduğunca kendi kişisel ve mesleki hayatına yansıtacağını belirtti.

Program kapsamında AA Foto Muhabiri Harun Özalp ile AA Başkameramanı Alper Sıtkı Ersoy, Libyalı gazetecilere "Official Fotoğrafçılık" ve "Official Video" dersleri verdi. Eğitimlerin ardından sertifika alan Libyalı gazeteciler, kültürel gezi programına katıldı.

26 Ağustos'ta başlayan program, 3 günlük eğitimin ardından sertifika töreniyle son buldu.

Kaynak: AA

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